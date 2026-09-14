Palermo-Padova, al via la vendita dei biglietti per il settore ospiti: prezzi e modalità d’acquisto

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
palermo frosinone 2-0 (57) settore ospiti renzo barbera

Il Palermo FC ha comunicato le modalità di vendita dei biglietti riservati ai sostenitori del Padova in vista della sfida Palermo-Padova, valida per la quinta giornata del campionato di Serie BKT 2026/2027 e in programma sabato 19 settembre alle ore 15 allo stadio Renzo Barbera.

La vendita dei tagliandi per il settore ospiti partirà alle ore 13 di lunedì 14 settembre e terminerà alle ore 19 di venerdì 18 settembre, salvo esaurimento anticipato della disponibilità.


Settore ospiti e prezzo dei biglietti

I sostenitori biancoscudati saranno sistemati nella Curva Ospiti, anello superiore, settori A21 e O21.

Il prezzo unico stabilito per ciascun biglietto è di 24 euro più commissioni di servizio.

I tagliandi potranno essere acquistati esclusivamente attraverso la biglietteria ufficiale online del Palermo FC oppure nei punti vendita Vivaticket presenti sul territorio nazionale.

Restrizioni per i residenti nella provincia di Padova

Su disposizione delle Autorità di Pubblica Sicurezza, i residenti nella provincia di Padova potranno acquistare esclusivamente biglietti per il settore ospiti.

Particolare attenzione anche alle modalità di vendita nel giorno della partita: i tagliandi destinati alla tifoseria ospite non saranno disponibili presso le biglietterie dello stadio Renzo Barbera sabato 19 settembre.

Il club rosanero raccomanda pertanto ai sostenitori del Padova di non raggiungere Palermo senza essere già in possesso di un regolare titolo di accesso.

Biglietti nominativi e regole per l’ingresso

Ogni biglietto dovrà essere intestato all’effettivo utilizzatore nel rispetto della normativa vigente.

Al momento dell’acquisto sarà inoltre necessario accettare il Regolamento d’Uso dello stadio e le condizioni previste per l’accesso all’impianto. Una volta all’interno del Barbera, i tifosi dovranno seguire le indicazioni degli steward e occupare esclusivamente il posto riportato sul proprio biglietto.

Striscioni, bandiere e coreografie

Il Palermo FC ha fornito indicazioni anche per l’introduzione di striscioni, bandiere, scenografie, tamburi e megafoni. Potranno entrare nell’impianto soltanto i materiali preventivamente autorizzati dalle autorità competenti oppure già accreditati nell’apposito albo nazionale.

Per gli striscioni non presenti nell’albo, la richiesta dovrà essere inviata alla società sportiva di appartenenza entro cinque giorni prima della gara, allegando un documento d’identità valido del richiedente e una fotografia del materiale per il quale viene richiesta l’autorizzazione.

La presentazione della domanda non comporterà automaticamente il via libera: l’autorizzazione definitiva resterà subordinata all’approvazione del GOS.

Per i tifosi del Padova comincia dunque l’organizzazione della trasferta al Barbera, appuntamento che vedrà le due squadre affrontarsi sabato pomeriggio per la quinta giornata di Serie B.

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