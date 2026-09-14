Palermo, Giacomo Corona premiato dalla V Circoscrizione dopo il primo gol in Serie B: «Bello tornare dove sono nato»

Un riconoscimento per celebrare il primo gol in Serie B, ma soprattutto per valorizzare il legame con il territorio e l’impegno rivolto alle nuove generazioni. Giacomo Corona, attaccante palermitano di 22 anni di proprietà del Palermo e attualmente in prestito alla Virtus Entella, ha ricevuto una targa dalla V Circoscrizione.

A consegnare il riconoscimento è stato il presidente Andrea Aiello, che ha voluto premiare un ragazzo nato e cresciuto a Borgo Nuovo e capace di trasformare la propria passione per il calcio in una professione.





Aiello: «Giacomo è un esempio per il nostro territorio»

La cerimonia si è svolta a Santa Cristina, accanto all’Ufficio Politiche Giovanili. Aiello ha spiegato le ragioni che hanno portato alla consegna della targa.

«Abbiamo voluto la presenza di Giacomo Corona, che noi tutti qua conosciamo, un ragazzo che grazie alla sua umiltà oggi è un professionista. È nato e cresciuto in questo territorio e, dopo il suo primo gol in Serie B, era doveroso poterlo premiare».

Il presidente della V Circoscrizione ha sottolineato soprattutto il valore che il percorso di Corona può assumere per i ragazzi del quartiere: «Giacomo è il nostro esempio, è il nostro fiore all’occhiello del nostro territorio».

Corona: «È sempre bello tornare dove sono nato»

Per Corona si è trattato di un momento particolarmente significativo proprio perché vissuto nel quartiere nel quale è cresciuto insieme alla propria famiglia.

«È un piacere ricevere questo riconoscimento nel mio quartiere, è sempre bello tornare qua dove sono nato, dove sono cresciuto. Spero che in questo quartiere ci siano tante cose che vanno aggiustate perché questo quartiere merita tantissimo».

L’attaccante ha poi rivolto il pensiero ai giovani: «Ringrazio Aiello per questo premio, per le cose che sta facendo. Spero che trovi tanti obiettivi per tanti giovani che cercano qualcosa per il loro futuro».

Dal Palermo alla Virtus Entella, fino al primo gol in B

Corona è di proprietà del Palermo e in questa stagione veste in prestito la maglia della Virtus Entella. Proprio con il club ligure è arrivata domenica scorsa la soddisfazione del suo primo gol nel campionato di Serie B, traguardo che ha dato origine al riconoscimento ricevuto dalla V Circoscrizione.

Alle spalle c’è un percorso costruito attraverso anni di lavoro e sacrifici, senza dimenticare le proprie origini e il rapporto con Borgo Nuovo.

L’Academy Corona e l’impegno per i ragazzi

Questo legame con Palermo passa anche attraverso la Academy Corona, scuola calcio nata per iniziativa del giocatore insieme alla sua famiglia e ad altri soci. L’attività ha sede al campo Ribolla, in via Leonardo da Vinci, e punta a offrire a bambini e ragazzi uno spazio nel quale coltivare la passione per il calcio e, per chi ne ha l’ambizione, provare un giorno a trasformarla in una professione.

La targa consegnata dalla V Circoscrizione assume così un significato che va oltre il risultato sportivo. Celebra il primo gol tra i cadetti, ma rappresenta anche un ringraziamento per l’attenzione dedicata ai giovani del territorio.

Da Borgo Nuovo al calcio professionistico, Corona diventa così un esempio concreto per tanti ragazzi che inseguono lo stesso sogno: crescere attraverso lo sport senza dimenticare il quartiere dal quale tutto è cominciato.