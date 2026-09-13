Serie B: il Mantova batte 2-0 la Sampdoria e aggancia il Palermo in vetta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2026
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Il Mantova supera la Sampdoria per 2-0 al Martelli e firma la seconda vittoria consecutiva, portandosi a quota 10 punti dopo quattro giornate di campionato. Un successo pesante per la squadra di Francesco Modesto, che continua così il suo ottimo avvio di stagione.

Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso sullo 0-0, la partita si accende nella ripresa. Al 58′ Ruocco sblocca il risultato con un preciso diagonale dopo il lancio millimetrico di Castellini. La Sampdoria ha l’opportunità di pareggiare dal dischetto, ma Lauritsen fallisce il rigore al 64′, calciando a lato.


Passa appena un minuto e il Mantova trova il raddoppio: Longonda, al primo gol in Serie B, riceve l’imbucata di Ilie e con un sinistro imparabile spedisce il pallone all’incrocio dei pali. La Samp prova a reagire e colpisce anche un palo con Cicconi, ma il risultato non cambia.

Con questi tre punti il Mantova aggancia il Palermo in testa alla classifica a quota 10. I rosanero, infatti, non sono andati oltre il pareggio sul campo dell’Avellino, che sale a sua volta a 8 punti. La Sampdoria resta invece ultima con un solo punto.

Classifica Serie B

Pos. Squadra Punti
1 Mantova 10
2 Palermo 10
3 Sudtirol 8
4 Avellino 7
5 Padova 7
6 Modena 7
7 Ascoli 7
8 Cesena 6
9 Pisa 6
10 Empoli 6
11 Spezia 6
12 L.R. Vicenza 5
13 Benevento 4
14 Entella 4
15 Cremonese 4
16 Verona 4
17 Catanzaro 3
18 Juve Stabia 2
19 Sampdoria 1

 

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