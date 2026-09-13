Gazzetta dello Sport: “Avellino-Palermo, le probabili formazioni”

Il Palermo si presenta al Partenio con diverse novità nell’undici iniziale. Secondo le probabili formazioni della Gazzetta dello Sport, Filippo Inzaghi confermerà il 4-2-3-1, mentre Alessandro Nesta dovrebbe affidarsi al 3-5-2 per provare a fermare la corsa dei rosanero.

In porta toccherà a Fortin, mentre la difesa sarà composta da Cassandro, Bani, Barba e Augello. In mezzo al campo spazio alla coppia Ranocchia-Segre. Sulla trequarti Gyasi e Johnsen agiranno ai lati di Palumbo, alle spalle dell’unica punta Pohjanpalo.





Avellino con Russo e Cheddira

Dall’altra parte, la Gazzetta dello Sport indica Martinelli tra i pali. Davanti a lui il terzetto formato da Izzo, Venturi ed Enrici.

A centrocampo Cancellotti e Moruzzi occuperanno le corsie esterne, con Sounas, Palumbo e Besaggio nella zona centrale. In attacco Nesta dovrebbe affidarsi alla coppia Russo-Cheddira.

Le probabili formazioni

AVELLINO (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Cancellotti, Sounas, Palumbo, Besaggio, Moruzzi; Russo, Cheddira.

Allenatore: Nesta.

Panchina: Iannarilli, Sala, Missori, Di Bitonto, Di Paolo, Faticanti, Palmiero, Di Maggio, Berenbruch, Adamo, Pandolfi, Biasci.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Fila, Simic, Favilli.

PALERMO (4-2-3-1): Fortin; Cassandro, Bani, Barba, Augello; Ranocchia, Segre; Gyasi, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi.

Panchina: Nespola, Pierozzi, Balaguss, Magnani, Ceccaroni, Bozzolan, Gomes, Estevez, Vavassori, Gabrielloni.

Squalificati: Palumbo.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Perin, Hernani, Strefezza, Peda, Joronen.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calcio d’inizio è fissato alle 17.15 allo stadio Partenio. Arbitrerà Doveri, coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Bianchini. Mastrodomenico sarà il quarto ufficiale, Camplone al VAR e Santoro all’AVAR.

La partita sarà trasmessa da Dazn. Il quotidiano indica inoltre un prezzo di 32 euro per la visione presso LAB.

Il Palermo cambia dunque alcuni interpreti, ma non l’assetto: Inzaghi punta ancora sul 4-2-3-1 per affrontare un Avellino che proverà a sfruttare il fattore Partenio.