Corriere dello Sport: “Avellino-Palermo, le probabili formazioni: Fortin tra i pali, Cassandro e Gyasi dal 1’”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (101) cassandro

Tutto pronto al Partenio-Lombardi per Avellino-Palermo. La sfida si giocherà oggi alle 17.15, con i rosanero di Filippo Inzaghi chiamati a difendere il primato e a fare i conti con diverse assenze. Secondo le probabili formazioni del Corriere dello Sport, il tecnico rosanero prepara alcune novità nell’undici iniziale.

La principale riguarda la porta. Dopo il forfait di Perin, toccherà a Fortin. Come indicato dal Corriere dello Sport, sulla fascia destra dovrebbe partire dal primo minuto Cassandro, mentre Barba è candidato a trovare spazio al centro della difesa. Sulla trequarti, invece, Gyasi dovrebbe sostituire Strefezza.


Resta un dubbio in mezzo al campo: Estevez o Ranocchia. Inzaghi deciderà nelle ultime ore quale soluzione utilizzare per affrontare il 3-5-2 di Alessandro Nesta.

Palermo, le assenze

Sono sei gli indisponibili indicati dal Corriere dello Sport: Joronen, Peda, Strefezza, Hernani, Perin e Mazzitelli. In panchina ci saranno Nespola e Balaguss come portieri, oltre a Pierozzi, Ceccaroni, Bozzolan, Magnani, Gomes, Estevez, Vavassori e Gabrielloni.

Avellino, Palmiero recupera

Sul fronte irpino, Nesta recupera Palmiero, mentre non ci sarà Favilli. Out anche Fila e Simic. Secondo il Corriere dello Sport, l’Avellino dovrebbe presentarsi con il 3-5-2.

Tra le alternative a disposizione del tecnico biancoverde figurano Iannarilli, Cancellotti, Di Bitonto, Sala, Faticanti, Di Maggio, Adamo, Sounas, Di Paolo, Berenbruch, Pandolfi e Biasci.

Avellino-Palermo, le probabili formazioni

AVELLINO (3-5-2): formazione titolare non indicata integralmente nel materiale fornito.
Allenatore: Nesta.
A disposizione: Iannarilli, Cancellotti, Di Bitonto, Sala, Faticanti, Di Maggio, Adamo, Sounas, Di Paolo, Berenbruch, Pandolfi, Biasci.
Indisponibili: Favilli, Fila, Simic.
Ultime: recupera Palmiero, non Favilli. Out anche Simic e Fila.

PALERMO (4-2-3-1): formazione titolare non indicata integralmente nel materiale fornito.
Allenatore: F. Inzaghi.
A disposizione: Nespola, Balaguss, Pierozzi, Ceccaroni, Bozzolan, Magnani, Gomes, Estevez, Vavassori, Gabrielloni.
Indisponibili: Joronen, Peda, Strefezza, Hernani, Perin, Mazzitelli.
Ultime: Perin ko. Cassandro e Gyasi verso una maglia dal primo minuto, Barba in difesa. Ballottaggio Estevez-Ranocchia.

Dove vedere Avellino-Palermo

Stadio: Partenio-Lombardi
Calcio d’inizio: ore 17.15
TV: Dazn, Prime, One Football TV
Arbitro: Doveri di Roma 1
Assistenti: Zingarelli-Bianchini
Quarto uomo: Mastrodomenico
VAR: Camplone
AVAR: Santoro

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