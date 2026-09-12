Palermo, Inzaghi verso l’Avellino: «Non ci sono partite scontate. Hernani e Strefezza non ci saranno»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
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PALERMO – Alla vigilia del match tra Palermo e Avellino, valido per la quarta giornata del campionato di Serie B, ha parlato ai microfoni ufficiali del club l’allenatore rosanero, Filippo Inzaghi, parlando dell’approccio della squadra alla gara di domani e commentando le assenze di Hernani e Strefezza.

«Io penso che bisogna arrivare galvanizzati, cercare di dare continuità di prestazione, di risultati – ha spiegato il tecnico -. Sappiamo le difficoltà della partita, il campo, però noi siamo convinti di essere forti, convinti di andare a fare una grande partita. Poi insomma vedremo domani quello che avremo raccolto».


Inzaghi ha poi commentato le assenze di Hernani e Strefezza: «Sì, purtroppo è capitato. Quest’anno andiamo in una direzione dove si gioca molto di più, c’è grande intensità. Ormai i cambi, purtroppo gli infortuni saranno maggiori, però noi pensiamo di avere una rosa che possa sopperire a qualsiasi assenza. Nessun alibi, abbiamo una rosa ampia, profonda. Ci dispiace per i ragazzi, ma chi li sostituirà avrà una grande occasione per potersi mettere in mostra».

Il tecnico ha inoltre parlato del rapporto che lo lega con Alessandro Nesta, allenatore dei biancoverdi: «Sandro è stato uno di quei compagni speciali con cui ho condiviso tantissime vittorie in Milan, in nazionale. Per cui è chiaro che quando non giochiamo contro penso che ognuno faccia il tifo per l’altro. Domani uno cercherà di prevalere sull’altro, cercando di fare il meglio per la propria squadra. E poi insomma a fine partita e prima ci procede come sempre».

Sul gesto della squadra di rinunciare alla giornata libera dopo la vittoria contro la Sampdoria: «È un segnale importante. Insomma io vedo grande convinzione e voglia nella squadra, però abbiamo visto che campionato è, vediamo i risultati. Non ci sono partite scontate, dobbiamo pensare e sapere che per vincere ci vorrà sempre il miglior Palermo, però siamo anche sicuri che molto dipenda da noi».

Infine, Inzaghi mette in guardia i suoi: «Non ci sono partite scontate, dobbiamo pensare e sapere che per vincere ci vorrà sempre il miglior Palermo, però siamo anche sicuri che molto dipenda da noi, per cui speriamo di fare una grande gara e poi vedremo a fine partita se saremmo riusciti a portare a casa qualcosa di importante».

 

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