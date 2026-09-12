Corriere dello Sport: “Palermo, ad Avellino per sfatare il tabù: mai quattro vittorie nelle prime quattro”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (13) inzaghi

Il Palermo va a caccia del poker e di un piccolo pezzo di storia. La trasferta di Avellino offre alla squadra di Filippo Inzaghi la possibilità di centrare la quarta vittoria consecutiva nelle prime quattro giornate di campionato, traguardo mai raggiunto dai rosanero tra i professionisti. A sottolinearlo è Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, che evidenzia il valore anche statistico dell’appuntamento del Partenio.

In Serie B il Palermo era già riuscito a vincere le prime tre partite nelle stagioni 1955-56 e 1964-65, senza però riuscire ad aggiungere il quarto successo. Come ricorda Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la continuità cercata da Inzaghi e dai suoi giocatori in Irpinia potrebbe dunque assumere un significato particolare, andando oltre i punti in palio.


Quel precedente con l’Avellino

C’è però una coincidenza che riporta alla mente ricordi meno piacevoli. Il Palermo arriverà al Partenio dopo tre successi consecutivi, una serie che in campionato non si verificava dallo scorso torneo cadetto. Tra novembre e dicembre 2025 i rosanero superarono Carrarese, Empoli e Sampdoria, prima di essere fermati proprio dall’Avellino.

Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport ricorda il 2-2 maturato allora contro la formazione di Raffaele Biancolino. L’Avellino passò con Biasci, mentre Ranocchia e Pohjanpalo ribaltarono momentaneamente la sfida. A tempo praticamente scaduto arrivò però il pareggio irpino firmato da Palumbo, che interruppe la striscia vincente della squadra di Inzaghi.

Un altro fattore da tenere in considerazione sarà il terreno in erba sintetica del Partenio. Il Palermo ha già vinto su questa superficie a Carrara nella stagione in corso, mentre nello scorso campionato aveva incontrato maggiori difficoltà nel raccogliere risultati su campi con queste caratteristiche.

Cinquecento rosanero al Partenio

Inzaghi potrà contare anche sulla spinta dei sostenitori palermitani. Come riferisce ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, saranno 500 i posti a disposizione dei tifosi rosanero e il settore ospiti sarà completamente pieno.

Per ragioni di ordine pubblico e in relazione ai profili di rischio della partita, il settore ospiti sarà l’unico accessibile ai sostenitori del Palermo. È stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia negli altri settori dello stadio, mentre per accedere all’area riservata agli ospiti sarà obbligatoria la Fidelity Card del club.

Il costo del biglietto è di 13 euro, ai quali vanno aggiunti gli eventuali diritti di prevendita. La vendita terminerà oggi alle 19. Il Palermo, dunque, non sarà solo nella caccia al poker: al Partenio ci saranno cinquecento tifosi pronti a spingere Inzaghi e i suoi verso un risultato mai ottenuto nelle prime quattro giornate tra i professionisti.

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