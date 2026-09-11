Empoli-Arezzo, Bucchi: «Mi è piaciuto lo spirito della squadra»

Secondo successo in campionato per l’Arezzo, che supera di misura l’Empoli nel derby toscano. Al termine della gara, il tecnico Cristian Bucchi ha analizzato la prestazione dei suoi:

«La superiorità numerica ha inciso, soprattutto dopo un primo tempo equilibrato. Nella ripresa sapevamo di avere più campo, ma ho chiesto alla squadra di non avere frenesia. Siamo stati bravi a ragionare con calma, anche se sul gol siamo stati fortunati».





Bucchi ha poi elogiato l’atteggiamento della squadra: «Mi è piaciuto lo spirito, anche perché questo è un campo difficile. Queste prime giornate sono state un test di ingresso in questo campionato. Ora aspettiamo il Sudtirol, poi faremo un mini bilancio».