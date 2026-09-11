Catanzaro, Gorgone: «Non mi aspettavo una diaspora del genere»

Il Catanzaro si prepara alla sfida contro la Carrarese e Giorgio Gorgone è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, facendo il punto anche sul mercato e sulla condizione della squadra.

Sul mercato il tecnico giallorosso ha spiegato: «Si è chiuso, oggi siamo questi, quindi sicuramente una cosa in più, meglio così che avere sempre l’incertezza. Dal mercato non mi aspettavo una diaspora del genere, però poi ne ho preso atto rispettando e capendo le esigenze di tutti. So che il direttore ha cercato di fare il massimo».





Gorgone ha poi parlato della partenza negativa e della pressione: «I periodi sono ciclici, nel senso che c’è un momento in cui magari sblocca tutto e un momento in cui va meno bene. Bisogna avere questa forza, questo coraggio, questa intraprendenza di affrontare le partite nella maniera giusta».

Sul tema della presunzione, dopo la sconfitta contro il Südtirol, l’allenatore ha dichiarato: «Presunzione, non so, forse sì. Se mi aveste detto: se fai un altro cambio pareggiamo 1-1 invece di perdere 1-0, avrei fatto il cambio difensivo. Non credo di essere stato così spavaldo».

Infine, una battuta su Pafundi: «Pafundi si allena tutta la settimana con noi, a disposizione. È un giocatore che è mancato per le caratteristiche tecniche che ha, quindi è a disposizione».