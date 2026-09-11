Palermo-Padova: biglietti in vendita, le info

È scattata alle ore 16.00 di oggi, venerdì 11 settembre, la vendita dei biglietti per Palermo-Padova, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie BKT 2026-2027. La sfida è in programma sabato 19 settembre alle ore 15.00 allo Stadio Renzo Barbera.

Il Palermo FC ha comunicato tutte le modalità di acquisto e il listino prezzi, invitando inoltre i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo il giorno della partita, così da evitare disagi e lunghe attese ai tornelli e consentire a tutti di entrare nell’impianto prima del fischio d’inizio.





Dove acquistare i biglietti

I tagliandi saranno disponibili fino a esaurimento posti esclusivamente attraverso:

la pagina biglietteria del Palermo FC;

i punti vendita Vivaticket presenti sul territorio nazionale, compreso il SiamoAquile Bar&Store dello Stadio Renzo Barbera.

Per acquistare online è necessario essere registrati al sito ufficiale del Palermo FC.

I prezzi

Il prezzo del biglietto intero varia dai 24 euro delle Curve ai 115 euro della Centralissima.

Settore Intero Donne/Over 65 Under 16 Under 14 Promo UNIPA Centralissima 115 € 100 € 100 € N.D. N.D. Tribuna Centrale 73 € 57 € 57 € N.D. N.D. Tribuna Laterale 48 € 40 € 40 € N.D. N.D. Gradinata Inferiore 38 € 33 € 33 € N.D. 26 € Gradinata Superiore 32 € 25 € 25 € 16 € 22 € Curve 24 € 20 € 20 € N.D. 17 €

Le riduzioni sono riservate alle categorie indicate dal club. Per gli Under 14, il biglietto ridotto è disponibile esclusivamente nel settore Gradinata Superiore Laterale e può essere acquistato solo contestualmente a un biglietto a tariffa intera.

Promo UNIPA e omaggi Under 14

La Promo UNIPA è riservata ai possessori di UNIPA Card o cedolino UNIPA che acquistino a titolo personale presso l’Info Point dello Stadio Renzo Barbera.

Sarà possibile usufruire della promozione nei seguenti giorni:

lunedì 14 settembre: dalle 15.00 alle 17.30;

martedì 15 settembre: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30;

mercoledì 16 settembre: dalle 15.00 alle 17.30.

Nelle stesse giornate e negli stessi orari potranno essere riscattati, fino a esaurimento dei posti disponibili, anche i titoli omaggio per gli Under 14 destinati alla Gradinata Superiore Laterale.

Cambio utilizzatore

Il Palermo ha inoltre ricordato le modalità per il cambio utilizzatore di abbonamenti e biglietti.

Il biglietto intero è cedibile a tutti, mentre le riduzioni possono essere trasferite esclusivamente a utenti appartenenti alla relativa categoria: il ridotto donna a una donna, quello Over 65 a un over 65 e quello Under 16 a un under 16. Il biglietto Under 14, invece, non è cedibile.

Per gli abbonamenti, il servizio di cambio utilizzatore prevede un costo di 3 euro per ogni operazione.

Cosa serve per entrare al Barbera

Per accedere allo stadio il giorno della partita sarà necessario presentare:

un documento d’identità originale e in corso di validità;

il biglietto acquistato online in formato digitale, anche direttamente da smartphone, oppure il biglietto tradizionale acquistato presso un punto vendita;

per abbonamenti e biglietti caricati sulla SiamoAquile Card, la fidelity card originale accompagnata dalla relativa ricevuta segnaposto.

Per quanto riguarda il settore ospiti, il club comunica che si è ancora in attesa delle indicazioni da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Il conto alla rovescia verso Palermo-Padova è dunque ufficialmente iniziato: sabato 19 settembre il Barbera si prepara a ospitare una nuova sfida del campionato di Serie B.