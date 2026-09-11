Palermo-Padova: biglietti in vendita, le info
È scattata alle ore 16.00 di oggi, venerdì 11 settembre, la vendita dei biglietti per Palermo-Padova, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie BKT 2026-2027. La sfida è in programma sabato 19 settembre alle ore 15.00 allo Stadio Renzo Barbera.
Il Palermo FC ha comunicato tutte le modalità di acquisto e il listino prezzi, invitando inoltre i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo il giorno della partita, così da evitare disagi e lunghe attese ai tornelli e consentire a tutti di entrare nell’impianto prima del fischio d’inizio.
Dove acquistare i biglietti
I tagliandi saranno disponibili fino a esaurimento posti esclusivamente attraverso:
- la pagina biglietteria del Palermo FC;
- i punti vendita Vivaticket presenti sul territorio nazionale, compreso il SiamoAquile Bar&Store dello Stadio Renzo Barbera.
Per acquistare online è necessario essere registrati al sito ufficiale del Palermo FC.
I prezzi
Il prezzo del biglietto intero varia dai 24 euro delle Curve ai 115 euro della Centralissima.
|Settore
|Intero
|Donne/Over 65
|Under 16
|Under 14
|Promo UNIPA
|Centralissima
|115 €
|100 €
|100 €
|N.D.
|N.D.
|Tribuna Centrale
|73 €
|57 €
|57 €
|N.D.
|N.D.
|Tribuna Laterale
|48 €
|40 €
|40 €
|N.D.
|N.D.
|Gradinata Inferiore
|38 €
|33 €
|33 €
|N.D.
|26 €
|Gradinata Superiore
|32 €
|25 €
|25 €
|16 €
|22 €
|Curve
|24 €
|20 €
|20 €
|N.D.
|17 €
Le riduzioni sono riservate alle categorie indicate dal club. Per gli Under 14, il biglietto ridotto è disponibile esclusivamente nel settore Gradinata Superiore Laterale e può essere acquistato solo contestualmente a un biglietto a tariffa intera.
Promo UNIPA e omaggi Under 14
La Promo UNIPA è riservata ai possessori di UNIPA Card o cedolino UNIPA che acquistino a titolo personale presso l’Info Point dello Stadio Renzo Barbera.
Sarà possibile usufruire della promozione nei seguenti giorni:
- lunedì 14 settembre: dalle 15.00 alle 17.30;
- martedì 15 settembre: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30;
- mercoledì 16 settembre: dalle 15.00 alle 17.30.
Nelle stesse giornate e negli stessi orari potranno essere riscattati, fino a esaurimento dei posti disponibili, anche i titoli omaggio per gli Under 14 destinati alla Gradinata Superiore Laterale.
Cambio utilizzatore
Il Palermo ha inoltre ricordato le modalità per il cambio utilizzatore di abbonamenti e biglietti.
Il biglietto intero è cedibile a tutti, mentre le riduzioni possono essere trasferite esclusivamente a utenti appartenenti alla relativa categoria: il ridotto donna a una donna, quello Over 65 a un over 65 e quello Under 16 a un under 16. Il biglietto Under 14, invece, non è cedibile.
Per gli abbonamenti, il servizio di cambio utilizzatore prevede un costo di 3 euro per ogni operazione.
Cosa serve per entrare al Barbera
Per accedere allo stadio il giorno della partita sarà necessario presentare:
- un documento d’identità originale e in corso di validità;
- il biglietto acquistato online in formato digitale, anche direttamente da smartphone, oppure il biglietto tradizionale acquistato presso un punto vendita;
- per abbonamenti e biglietti caricati sulla SiamoAquile Card, la fidelity card originale accompagnata dalla relativa ricevuta segnaposto.
Per quanto riguarda il settore ospiti, il club comunica che si è ancora in attesa delle indicazioni da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza.
Il conto alla rovescia verso Palermo-Padova è dunque ufficialmente iniziato: sabato 19 settembre il Barbera si prepara a ospitare una nuova sfida del campionato di Serie B.