Verso l’R Star Palermo Football Meeting, Rubinho: «Grande evento, sarà una giornata intensa»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
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Si avvicina l’appuntamento con l’R Star Palermo Football Meeting, in programma il 21 settembre all’interno dello show room di Viale Michelangelo 1822. Tra i protagonisti dell’evento ci sarà anche Fernando Rubinho, ex portiere di Palermo, Genoa e Juventus, che ha presentato così la giornata dedicata al mondo del calcio.

«Mi aspetto un grande evento, con grandi personaggi del calcio italiano», ha dichiarato Rubinho, pronto a prendere parte all’iniziativa in qualità di relatore.


L’ex estremo difensore rosanero ha poi sottolineato soprattutto l’importanza del confronto tra i protagonisti presenti: «Sarà una giornata intensa di scambi di idee e ricordi».

L’R Star Palermo Football Meeting è organizzato da Conference403 e patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana, dal Comune di Palermo e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo. L’evento è inoltre realizzato in collaborazione con Lumsa.

Per assistere all’appuntamento sarà necessario registrarsi attraverso Notlife.

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