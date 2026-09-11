Serie B, via alla 4ª giornata: Palermo capolista, domenica la sfida con l’Avellino. Programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
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La Serie B torna in campo con la quarta giornata di campionato. Il turno prende il via oggi con tre anticipi e proseguirà nel fine settimana fino alle gare di domenica. Riflettori puntati sul Palermo, unica squadra ancora a punteggio pieno e capolista solitaria con 9 punti, attesa dalla trasferta contro l’Avellino.

I rosanero guidano la classifica dopo tre vittorie nelle prime tre giornate, davanti al terzetto composto da Mantova, Südtirol e Ascoli, tutte a quota 7.


Serie B, il programma della 4ª giornata

La giornata si apre oggi alle 19 con Empoli-Arezzo. Alle 21 spazio invece a Benevento-Hellas Verona e Pisa-Virtus Entella.

Domani sono in programma quattro incontri alle 15: L.R. Vicenza-Juve Stabia, Padova-Ascoli, Südtirol-Modena e Catanzaro-Carrarese. Alle 19.30 toccherà a Cesena-Cremonese.

Domenica il turno si completerà con Avellino-Palermo e Mantova-Sampdoria, entrambe con calcio d’inizio alle 17.15.

Palermo capolista solitario con 9 punti

Dopo tre giornate il Palermo comanda la Serie B con 9 punti, frutto di tre vittorie, 7 gol realizzati e 3 subiti.

Alle sue spalle ci sono Mantova, Südtirol e Ascoli a quota 7. Seguono Modena, Pisa, Avellino ed Empoli con 6 punti. Il Cesena è a 5, mentre Hellas Verona, Padova e L.R. Vicenza hanno raccolto 4 punti.

Più indietro Cremonese e Arezzo a quota 3, Virtus Entella, Carrarese, Benevento, Sampdoria e Juve Stabia a 1. Chiude il Catanzaro, ancora fermo a zero.

La classifica aggiornata di Serie B

Palermo 9; Mantova 7; Südtirol 7; Ascoli 7; Modena 6; Pisa 6; Avellino 6; Empoli 6; Cesena 5; Hellas Verona 4; Padova 4; L.R. Vicenza 4; Cremonese 3; Arezzo 3; Virtus Entella 1; Carrarese 1; Benevento 1; Sampdoria 1; Juve Stabia 1 (-2); Catanzaro 0.

Avellino-Palermo tra le sfide più attese

Per il Palermo arriva dunque un nuovo banco di prova. Domenica alle 17.15 i rosanero saranno impegnati sul campo dell’Avellino, che ha conquistato 6 punti nelle prime tre giornate.

Il Palermo parte dalla vetta solitaria e proverà a difendere il primato in un quarto turno che potrà fornire nuove indicazioni anche sulle gerarchie nella parte alta della classifica.

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