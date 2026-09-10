Palermo, settore giovanile: programma delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
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Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noto il riepilogo delle prossime gare delle formazioni del Settore Giovanile rosanero.

 

PRIMAVERA

Primavera 2 – Girone B, 2ª giornata


SPEZIA-PALERMO

Sabato 12 settembre, ore 14.30 – La Spezia, Campo Sportivo B. Ferdeghini

 

UNDER 17 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 2ª giornata

PALERMO-EMPOLI

Domenica 13 settembre, ore 14.00 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium

 

UNDER 16 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 1ª giornata

AREZZO-PALERMO

Domenica 13 settembre, ore 13.00 – Arezzo, Campo sportivo Le Caselle – G. Friscia

 

UNDER 15 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 1ª giornata

AREZZO-PALERMO

Domenica 13 settembre, ore 11.00 – Arezzo, Campo sportivo Le Caselle – G. Friscia

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