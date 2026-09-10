Palermo, settore giovanile: programma delle gare
Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noto il riepilogo delle prossime gare delle formazioni del Settore Giovanile rosanero.
PRIMAVERA
Primavera 2 – Girone B, 2ª giornata
SPEZIA-PALERMO
Sabato 12 settembre, ore 14.30 – La Spezia, Campo Sportivo B. Ferdeghini
UNDER 17 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 2ª giornata
PALERMO-EMPOLI
Domenica 13 settembre, ore 14.00 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium
UNDER 16 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 1ª giornata
AREZZO-PALERMO
Domenica 13 settembre, ore 13.00 – Arezzo, Campo sportivo Le Caselle – G. Friscia
UNDER 15 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 1ª giornata
AREZZO-PALERMO
Domenica 13 settembre, ore 11.00 – Arezzo, Campo sportivo Le Caselle – G. Friscia