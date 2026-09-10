Giornale Di Sicilia: “Palermo, Palumbo ritorna sotto i riflettori”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
palermo sampdoria 3-1 (97) palumbo

Due gol nelle ultime due partite e uno spazio sempre più importante nel Palermo di Filippo Inzaghi. Antonio Palumbo sta vivendo un momento particolarmente positivo e l’infortunio di Hernani può adesso aprirgli le porte della formazione titolare già nella trasferta contro l’Avellino. A sottolinearlo è Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

Il centrocampista ha lasciato il segno prima in Coppa Italia contro il Mantova, trasformando un calcio di rigore, e poi contro la Sampdoria. Lunedì sera, entrato nell’intervallo proprio al posto di Hernani, Palumbo ha realizzato al 94′ la rete che ha chiuso definitivamente la partita sul 3-1.


Due gol consecutivi per il numero 5

Come evidenzia Radicini sul Giornale di Sicilia, Palumbo aveva cominciato il campionato in una situazione particolare, dovendo scontare una squalifica che gli aveva impedito di essere disponibile nelle prime due giornate.

Il ritorno in campo contro il Mantova è stato immediatamente accompagnato dal gol. Poi è arrivata la Sampdoria: partenza dalla panchina, ingresso nella ripresa e un impatto crescente sulla partita fino al sinistro dal limite che ha battuto Vindahl nel recupero.

Due reti differenti, ma che certificano la crescita del numero 5 all’interno del nuovo Palermo.

Hernani infortunato, Palumbo verso una maglia ad Avellino

Adesso lo scenario potrebbe cambiare ulteriormente. Il problema muscolare accusato da Hernani contro la Sampdoria lascia spazio a Palumbo in vista dei prossimi impegni.

Secondo quanto scrive Massimiliano Radicini, al momento non è ancora possibile stabilire con certezza i tempi di recupero del brasiliano, anche se tutto lascia pensare a un suo ritorno dopo la sosta. Per questo, già contro l’Avellino, Palumbo rappresenta la soluzione per Inzaghi.

L’occasione è importante: non più soltanto entrare dalla panchina e incidere, ma trovare continuità e confermarsi come uno dei riferimenti della squadra.

Il «mago» può diventare ancora più centrale

La concorrenza a centrocampo rimane elevata, ma le ultime risposte fornite da Palumbo sono significative. Il Giornale di Sicilia evidenzia inoltre la componente offensiva che il centrocampista può garantire attraverso inserimenti e conclusioni dalla distanza.

La condizione non è ancora al massimo, ma i due gol consecutivi rappresentano già un segnale. Adesso arriva la trasferta di Avellino, che il Palermo affronterà da capolista.

Con Hernani fermo, il «mago» Palumbo stavolta non dovrebbe dover affrontare un ballottaggio per conquistare un posto dal primo minuto. Dopo aver deciso dalla panchina le ultime partite, per il numero 5 arriva quindi l’opportunità di aumentare ulteriormente il proprio peso nel Palermo di Inzaghi.

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