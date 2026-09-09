Da Facchinetti a Giuffredi, da Perinetti a Corvino: a Palermo il calcio italiano si dà appuntamento da R STAR

Dirigenti, procuratori, allenatori, ex calciatori, manager e protagonisti della comunicazione e dell’intrattenimento: il calcio italiano si prepara a fare tappa a Palermo. Lunedì 21 settembre 2026, negli spazi di R STAR, in Viale Michelangelo 1822, è in programma l’R STAR PALERMO FOOTBALL MEETING, una giornata dedicata al presente e soprattutto al futuro del mondo del calcio.

L’evento è organizzato da CONFERENCE403, realtà sempre più attiva nell’organizzazione di appuntamenti dedicati al calcio, allo sport e al management. L’obiettivo è riunire nel capoluogo siciliano alcune delle figure più importanti del panorama nazionale, creando un’occasione di confronto e networking tra professionisti del settore.





Da Facchinetti a Corvino: tutti i protagonisti

Il parterre degli ospiti annunciati è di assoluto rilievo. A Palermo arriveranno, tra gli altri, Francesco Facchinetti, Mario Giuffredi, Giorgio Perinetti e Pantaleo Corvino, insieme a Leandro Rinaudo, Andrea Rispoli, Fausto Rossi, Stefano Sorrentino e Alberto Pelagotti.

Una presenza trasversale che permetterà di affrontare il calcio da prospettive differenti: dalla gestione dei calciatori alla direzione sportiva, passando per il ruolo degli agenti, lo scouting, la comunicazione e le nuove dinamiche che caratterizzano il football business.

L’apertura con le istituzioni

Ad aprire ufficialmente i lavori saranno Edy Tamajo, assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, e Alessandro Anello, assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Palermo. Con loro ci sarà Lorenzo Semilia, padrone di casa di R STAR, che metterà a disposizione gli spazi per l’intera manifestazione.

L’appuntamento è supportato dall’ARS e patrocinato da LUMSA, Comune di Palermo e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, a conferma della volontà di trasformare l’iniziativa in un momento di confronto non soltanto sportivo, ma anche professionale e imprenditoriale.

Il calcio come industria e opportunità

Il meeting vuole infatti mettere al centro il calcio inteso non soltanto come spettacolo e competizione, ma anche come industria, professione e opportunità.

Durante la giornata saranno affrontati alcuni dei temi che fanno ormai parte della quotidianità del settore: calciomercato, procura sportiva, direzione sportiva, scouting, gestione degli atleti e comunicazione. Un’occasione per ascoltare direttamente le esperienze di chi lavora ogni giorno ai massimi livelli del sistema calcistico italiano.

A rendere ancora più importante l’appuntamento sarà inoltre la partnership con CHERY | R STAR, Official Automotive Partner dell’R STAR PALERMO FOOTBALL MEETING.

Dalle 14 alle 20, poi spazio al networking

I lavori prenderanno il via alle 14.00 e proseguiranno fino alle 20.00. Per sei ore R STAR diventerà così un punto di incontro per professionisti e addetti ai lavori provenienti da diverse realtà del calcio italiano.

Ma il programma non si concluderà con la fine del meeting. La serata proseguirà con un sorteggio di maglie, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza, e con un momento conviviale dedicato al networking.

A curare il catering saranno Sushi Lab, Sirenetta e Trattoria Da Piero Mondello, mentre i dolci saranno firmati Fravisa. Un’occasione per continuare a discutere e creare relazioni in un contesto più informale, mettendo insieme calcio, imprenditoria, sport e territorio.

Palermo al centro del football business

L’R STAR PALERMO FOOTBALL MEETING nasce con una precisa ambizione: fare di Palermo un punto di riferimento per il confronto e il networking nel mondo del calcio, portando in Sicilia professionalità ed esperienze di primo piano del panorama nazionale.

Una giornata che punta quindi a mettere in contatto generazioni e professionalità diverse, offrendo a operatori del settore e appassionati la possibilità di ascoltare direttamente alcuni dei protagonisti del calcio italiano.

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi online.

Registrazione e biglietti per il Palermo Football Meeting