Tuttosport: “Il Palermo ha numeri da A”

Primo posto solitario, tre vittorie consecutive in campionato e un Barbera trascinante. Il Palermo ha iniziato la stagione con numeri importanti e, dopo il 3-1 contro la Sampdoria, è diventato la squadra da inseguire. A fare il punto è Luigi Butera su Tuttosport, sottolineando come la formazione di Filippo Inzaghi abbia trovato risorse anche nei momenti di maggiore difficoltà.

La vetta solitaria in Serie B mancava dal gennaio 2019, mentre erano trascorsi 62 anni dall’ultima volta in cui il Palermo aveva vinto le prime tre partite del campionato cadetto. A questi numeri si aggiunge il dato del pubblico: nelle quattro gare disputate al Barbera tra campionato e Coppa Italia sono state registrate oltre 120 mila presenze.





Una rosa profonda per superare i blackout

Il successo contro la Sampdoria, secondo l’analisi di Tuttosport, ha punito oltremodo i blucerchiati, ma allo stesso tempo ha mostrato ancora una volta la capacità del Palermo di trovare soluzioni quando la partita diventa complicata.

Un merito che passa anche dalla profondità della rosa costruita attraverso il mercato. Inzaghi dispone di numerose alternative e può intervenire per correggere quei blackout che si sono manifestati anche nelle prime giornate.

Le tre vittorie in campionato, che diventano cinque consecutive considerando anche la Coppa Italia, hanno avuto uno sviluppo simile, alternando fughe nel punteggio e momenti di sofferenza. La certezza, però, è rappresentata dalla forza fisica e tecnica di una squadra che dispone di uomini capaci di cambiare una partita in qualsiasi momento.

Un altro dato evidenziato da Luigi Butera riguarda i marcatori: sono già sei i giocatori diversi andati a segno in campionato, più di qualsiasi altra squadra di questa Serie B.

Il gesto della squadra: niente riposo, tutti al lavoro

Inzaghi può inoltre essere soddisfatto dell’atteggiamento del gruppo. Ieri era previsto un giorno di riposo, ma tutta la squadra ha scelto di tornare ugualmente al lavoro per cominciare a concentrarsi sulla trasferta di Avellino.

Un segnale della volontà del Palermo di provare a dare immediatamente un indirizzo preciso al proprio campionato.

Strefezza e Hernani, Inzaghi studia le alternative

La vittoria contro la Sampdoria ha però lasciato in eredità i problemi fisici di Gabriel Strefezza e Hernani. Secondo quanto riportato da Butera su Tuttosport, il primo potrebbe riuscire a recuperare, mentre sul secondo rimane qualche dubbio in più.

Inzaghi ha ancora quattro giorni per valutare la situazione e preparare le proprie scelte in vista della gara di domenica. Le alternative non mancano e potrebbe esserci anche qualche aggiustamento tattico.

Il laboratorio rosanero, dunque, rimane aperto. Con una differenza rispetto al passato: il Palermo può preparare la prossima partita guardando tutte le altre squadre dall’alto della classifica.