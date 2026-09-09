Corriere dello Sport: “Avellino-Palermo, sfida tra amici: Inzaghi ha sempre battuto Nesta”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (20) inzaghi

Avellino-Palermo sarà anche la sfida in panchina tra Filippo Inzaghi e Alessandro Nesta. Due vecchi compagni che domenica si ritroveranno da avversari per la quarta volta da allenatori. E i precedenti sorridono nettamente al tecnico rosanero: Inzaghi ha vinto tutti e tre i confronti diretti. A ricostruire numeri e incroci è Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport.

Il primo precedente risale al 3 giugno 2018. Nesta era subentrato nel finale della stagione regolare del Perugia a Roberto Breda e affrontò il Venezia di Inzaghi nel turno preliminare dei playoff. Al Penzo finì 3-0 per i lagunari, grazie alle reti di Stulac, Modolo e Pinato.


Gli altri due confronti arrivarono nella Serie B 2019/20, quando Inzaghi guidava il Benevento e Nesta sedeva sulla panchina del Frosinone. Anche in quel caso doppio successo di SuperPippo: 1-0 al Vigorito il 21 dicembre e 3-2 allo Stirpe il 24 luglio, dopo lo stop dovuto al Covid.

Nesta-Palermo, il bilancio sorride ai rosanero

Come ricorda Capuano sul Corriere dello Sport, anche il bilancio personale di Nesta contro il Palermo è negativo. Il tecnico ha perso i primi tre confronti con i siciliani prima di riuscire a spezzare la serie.

Nel 2018/19, alla guida del Perugia, arrivarono due sconfitte: 4-1 al Barbera il 22 settembre 2018 e 2-1 al Curi il 9 febbraio 2019. Con la Reggiana, nella stagione 2023/24, Nesta perse 3-1 in casa la gara d’andata del 29 agosto, prima di riuscire a sfatare il tabù il 27 aprile al Barbera.

La Reggiana si impose 2-1 in rimonta: dopo il vantaggio del Palermo firmato da Brunori, furono una punizione di Portanova e il gol di Rozzio a ribaltare il risultato.

Inzaghi imbattuto contro l’Avellino

Numeri favorevoli anche per Filippo Inzaghi nei precedenti contro l’Avellino. Il tecnico, riferisce il Corriere dello Sport, è imbattuto in quattro confronti, con un bilancio di due vittorie e due pareggi.

Nel 2017/18, alla guida del Venezia, pareggiò 1-1 al Partenio e vinse 3-1 al Penzo. Nella scorsa stagione, sulla panchina del Palermo, sono invece arrivati il 2-2 in Irpinia del 20 dicembre e il 2-0 in Sicilia del 5 aprile.

Palermo avanti nei precedenti ad Avellino in Serie B

Anche il bilancio delle trasferte di Serie B al Partenio è favorevole ai rosanero. Nelle 10 gare disputate ad Avellino nel campionato cadetto, il Palermo ha ottenuto 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

Le due squadre si sono affrontate anche nei playoff di Serie C 2020/21. Il Palermo vinse 1-0 al Barbera con un rigore di Floriano, mentre al ritorno l’Avellino si impose con lo stesso risultato grazie a D’Angelo, conquistando il passaggio del turno.

Come ricorda Pierluigi Capuano, i biancoverdi non battono il Palermo al Partenio dal 2-0 del 20 dicembre 1998, deciso dalla doppietta di Zirafa. L’ultimo successo rosanero ad Avellino risale invece al 13 marzo 2022: 2-1 con Brunori e Valente a ribaltare il vantaggio irpino di Matera.

Domenica, dunque, non ci saranno soltanto punti importanti in palio. Inzaghi proverà a conquistare il quarto successo su quattro contro Nesta, mentre il nuovo tecnico dell’Avellino cercherà di interrompere una serie personale finora completamente favorevole all’amico-rivale.

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