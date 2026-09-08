Avellino-Palermo, al via la prevendita: si attendono indicazioni per il settore ospiti

L’U.S. Avellino 1912 ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale l’apertura della prevendita dei biglietti per la sfida contro il Palermo, in programma domenica 13 settembre alle ore 15:00 allo stadio Partenio-Lombardi, valida per la quarta giornata del campionato di Serie BKT.

La vendita partirà mercoledì 9 settembre alle ore 9:30 con la fase di prelazione riservata ai possessori della Branco Card, mentre la vendita libera scatterà giovedì 10 settembre alle ore 15:00, fino all’inizio della gara e salvo esaurimento dei posti disponibili.





Per quanto riguarda i prezzi, la Tribuna Terminio avrà un costo di 25 euro per il biglietto intero, 20 euro per il ridotto e 15 euro per gli Under 14. Per la Tribuna Montevergine Laterale, invece, il prezzo sarà di 32 euro per gli adulti, 27 euro per i ridotti e 22 euro per gli Under 14. La Curva Sud risulta al momento non disponibile.

Settore ospiti, tifosi del Palermo ancora in attesa

Nella comunicazione diffusa dall’Avellino, però, non sono ancora presenti le indicazioni relative al settore ospiti. I tifosi rosanero dovranno quindi attendere ulteriori comunicazioni per conoscere modalità, prezzi e tempistiche di vendita dei tagliandi riservati alla tifoseria del Palermo.

Il club irpino ha inoltre comunicato che sarà possibile acquistare un massimo di quattro biglietti per persona e che i cancelli del Partenio-Lombardi apriranno alle ore 13:00. La società consiglia agli spettatori di recarsi allo stadio con largo anticipo per agevolare le operazioni di controllo e l’ingresso nell’impianto.

La prevendita per il settore ospiti, dunque, non è ancora stata resa nota: per i sostenitori del Palermo sarà necessario aspettare le prossime comunicazioni ufficiali.