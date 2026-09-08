Palermo, la Curva Nord 12 carica i rosanero: «Adesso testa ad Avellino, combattiamo insieme»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (5) tifosi

La vittoria contro la Sampdoria e poi subito la testa alla prossima sfida. La Curva Nord 12 Palermo, attraverso un post pubblicato sui propri canali social, celebra la serata vissuta al Renzo Barbera e lancia un messaggio in vista della trasferta di Avellino.

«Un’altra serata magica conclusa con una vittoria importante», scrive la Curva Nord 12, sottolineando soprattutto l’atmosfera creata sugli spalti: «La12 anche ieri ha voluto regalare un’atmosfera speciale, uno spettacolo che siamo sicuri resterà nella mente dei più piccoli. Vederli sventolare fieri questi colori ci ripaga ogni volta del lavoro fatto».


Nel messaggio viene evidenziato anche il sostegno garantito alla squadra nei momenti più complicati: «La dimostrazione che questa piazza è all’altezza di altri palcoscenici passa da punti fermi, la presenza massiccia allo stadio, il sostegno incondizionato soprattutto nei momenti difficili che ogni tanto arrivano, la mentalità di non mollare mai, il rispetto per il lavoro della curva».

Curva Nord 12: «Adesso testa ad Avellino»

Archiviata la vittoria sulla Sampdoria, l’attenzione si sposta immediatamente sul prossimo impegno: «Questo sembra l’anno giusto per riscattarci ma chi pensa che diamo tutto per scontato si sbaglia… adesso testa ad Avellino con la stessa voglia di vincere e soprattutto di combattere insieme!».

La Curva Nord 12 chiude quindi con un messaggio rivolto a tutto l’ambiente rosanero: «Il messaggio dello striscione è chiarissimo niente ci viene regalato senza la lotta quindi testa bassa e combattiamo, tutti, per l’onore di Palermo e di questi colori».

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