Primavera 2, Palermo-Pescara: le formazioni ufficiali della prima giornata
Sono state rese note le formazioni ufficiali di Palermo-Pescara, gara valida per la 1ª giornata del Campionato Primavera 2 Cisalfa Sport, Girone B 2026-2027, in programma alle ore 11.
Il Palermo, allenato da De Angelis, scenderà in campo con Balaguss tra i pali. Di Gregorio sarà il capitano dei rosanero. Dall’altra parte il Pescara di Stella, con Shehaj capitano.
PALERMO: 1 Balaguss, 2 Lentini, 3 Sciortino, 4 Di Tusa, 5 Bennardo, 6 Ribeiro, 7 Gargiulo, 8 Di Gregorio (C), 9 Schirliu, 10 Bertolino, 11 Di Rienzo.
A disposizione: 12 Musto, 22 Renier, 13 Lombardo, 14 Squillacioti, 15 Tarantino, 16 Balsamo, 17 Sabella, 18 Ribaudo, 19 Scaccianoce, 20 Selvaggio.
Allenatore: De Angelis.
PESCARA: 1 Doronzo, 2 Servalli, 3 Gui, 4 Massini, 5 Valori, 6 Troiano, 7 Morazzini, 8 Bonetto, 9 Bacalini, 10 Shehaj (C), 11 Lettieri.
A disposizione: 12 Bonassi, 13 Marrone, 14 Rossi, 15 Muzi, 16 Di Leonardo, 17 Mantini, 18 Turcu, 19 Giacalone, 20 Blasi, 21 Centi.
Allenatore: Stella.
ARBITRO: Vazzano (Catania).
Assistenti: Giuliani (Barcellona Pozzo di Gotto) e Pino (Barcellona Pozzo di Gotto).