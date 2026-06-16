Corriere dello Sport: “Palermo Primavera, Bovo non sarà il nuovo allenatore”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
palermo feralpisalò serie b 3-0 (23) Bovo

Non soltanto mercato e prima squadra. Il Palermo è impegnato anche nella definizione del nuovo assetto del settore giovanile in vista della prossima stagione. Come riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, una delle novità riguarda il futuro di Cesare Bovo.

Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, le strade del Palermo e dell’ex difensore rosanero sono destinate a separarsi dopo l’esperienza alla guida dell’Under 17. Bovo lascia infatti il club al termine di una stagione positiva, conclusa con un brillante quarto posto in campionato.


La decisione comporta anche un’importante conseguenza sul futuro della Primavera. Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, non sarà infatti Cesare Bovo a raccogliere l’eventuale eredità sulla panchina della formazione giovanile rosanero, ipotesi che era stata presa in considerazione nelle scorse settimane.

Il Palermo prosegue dunque le proprie valutazioni per individuare la figura più adatta a guidare la Primavera nel prossimo campionato. Un passaggio importante all’interno del progetto di crescita del vivaio, settore sul quale la società intende continuare a investire per aumentare la produzione di giovani talenti destinati al calcio professionistico.

La separazione da Bovo chiude comunque un capitolo significativo del percorso dell’ex difensore, che lascia il club dopo il buon lavoro svolto con l’Under 17. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo è ora chiamato a definire le prossime mosse per completare il quadro tecnico del settore giovanile.

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