Corriere dello Sport: “Avellino su Gomes e Vasic, Catanzaro a caccia del nuovo tecnico”

L’Avellino guarda in casa Palermo per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club irpino continua a monitorare diversi profili sul mercato e avrebbe messo nel mirino due calciatori rosanero: Aljosa Vasic e Claudio Gomes.

Il nome inizialmente seguito dagli irpini era quello di Giacomo Olzer, reduce da una stagione positiva con la maglia del Pescara. Tuttavia, come evidenzia il Corriere dello Sport, la forte concorrenza della Sampdoria per il trequartista avrebbe spinto il direttore sportivo Mario Aiello a valutare piste alternative. Tra queste figurano proprio Vasic, centrocampista offensivo del Palermo, e Gomes, elemento della mediana rosanero che piace alla dirigenza campana.





Sempre secondo il Corriere dello Sport, l’Avellino sta lavorando con il Sassuolo per provare a rinnovare il prestito del difensore Filippo Missori. Nel caso in cui l’operazione non dovesse andare a buon fine, il club campano sarebbe pronto a virare su Eddy Kouadio della Fiorentina. Restano inoltre aperti i dialoghi con la Juventus per l’attaccante Emanuele Pecorino e per il terzino sinistro Brando Moruzzi.

Sul fronte delle uscite, il Corriere dello Sport sottolinea come possano diventare delicate le situazioni di Roberto Insigne e Cosimo Patierno. Il primo ha un contratto in scadenza nel 2027, mentre sul secondo si registra l’interesse di diverse società di Serie C, tra cui Barletta, Casarano e Treviso.

Tra le altre notizie riportate dal Corriere dello Sport, la Carrarese ha ufficializzato l’arrivo di Gabriele Cioffi sulla propria panchina. L’ex allenatore di Verona e Udinese ha firmato un contratto con opzione per il prolungamento automatico fino alla stagione 2027-2028.

«Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura. Sono molto motivato, ho tanta fame e voglia di riportare in campo le mie idee di calcio».

Il Corriere dello Sport riferisce inoltre che il centrocampista Federico Artioli del Mantova è seguito dall’Union Brescia, che ha mostrato interesse anche per Emiliano Pattarello dell’Arezzo. Sul difensore Andrea Giorgini, di proprietà del Südtirol e reduce dall’esperienza alla Juve Stabia, si registra invece l’interesse di Padova e Modena.

In casa Sampdoria si lavora sia sul fronte allenatore che su quello della rosa. Fabio Pecchia sarebbe attualmente in vantaggio su Davide Possanzini nella corsa alla panchina blucerchiata. Parallelamente, la società sta cercando di riportare a Genova Tjaš Begić dal Parma e di ottenere un nuovo prestito di Matteo Viti dal Nizza.

Per quanto riguarda il Südtirol, il nome in pole position per la panchina è quello di Giorgio Gorgone, mentre il Mantova, dopo aver definito gli arrivi di Jonathan Silva e Bodin Tomasevic, è vicino a chiudere anche per Federico Chinetti dal Como.

Catanzaro, Polito sceglie il dopo Aquilani

Uno dei temi principali affrontati dal Corriere dello Sport riguarda il Catanzaro, chiamato a individuare il successore di Alberto Aquilani. Il direttore sportivo Ciro Polito sta valutando diversi profili per garantire continuità a una squadra che nelle ultime stagioni ha ottenuto risultati importanti.

Tra i candidati figurano Davide Possanzini, Michele Mignani e Guido Pagliuca. Il Corriere dello Sport segnala inoltre l’attenzione verso allenatori emergenti provenienti dalla Serie C, come Emanuele Troise e Federico Coppitelli.

Possanzini viene considerato il profilo maggiormente in linea con il percorso tecnico sviluppato negli ultimi anni, mentre Mignani può vantare un rapporto consolidato con Polito dai tempi dell’esperienza comune a Bari.

Sul mercato, il Catanzaro valuta il centravanti Simone Mazzocchi del Cosenza come possibile rinforzo offensivo. Inoltre, i buoni rapporti con il Como potrebbero favorire il rinnovo del prestito del difensore Fellipe Jack. Per la corsia difensiva resta infine d’attualità il nome di Jonas Heinz della Casertana.