Corriere dello Sport: “Ancora Juric. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Ivan Juric riparte dal Monza. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club brianzolo ha individuato nel tecnico croato il successore di Paolo Bianco, superando la concorrenza di Alberto Gilardino e Fabio Pecchia. Per Juric si tratta di una nuova opportunità dopo le recenti esperienze poco fortunate vissute tra Atalanta, Roma e Southampton.

Secondo Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Monza continua intanto a valutare alcune opportunità di mercato già individuate nelle scorse settimane. Tra queste figura Claudio Echeverri, trequartista argentino classe 2006 di proprietà del Manchester City e reduce dall’esperienza in prestito al Girona. L’ex direttore sportivo Nicolas Burdisso aveva già avviato i primi contatti per il giocatore e ora resta da capire se il club brianzolo vorrà proseguire il lavoro anche dopo il cambio nell’area sportiva. Come evidenzia Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’operazione potrebbe rappresentare una scommessa simile a quella che ha portato Nico Paz in Italia.





Anche l’Atalanta si muove sul mercato. Nel giorno dell’annuncio ufficiale di Maurizio Sarri, la società bergamasca ha effettuato alcuni sondaggi per Pierre-Emile Hojbjerg. Il centrocampista danese del Marsiglia è da tempo considerato in uscita dal club francese e avrebbe già manifestato interesse per un’esperienza nel campionato italiano. Il costo dell’operazione si aggirerebbe attorno ai 15 milioni di euro. A riferirlo è ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport.

In casa Lecce continua invece a tenere banco il futuro di Eusebio Di Francesco. Come sottolinea Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, nelle prossime ore è previsto un incontro tra il presidente Saverio Sticchi Damiani, il direttore sportivo Stefano Trinchera e l’allenatore giallorosso per discutere il possibile prolungamento del contratto fino al 2028. La salvezza ottenuta nella scorsa stagione ha già esteso automaticamente l’accordo fino al 2027, ma le parti starebbero valutando un ulteriore rinnovo.

Il presidente Sticchi Damiani ha elogiato il lavoro svolto dal nuovo direttore sportivo.

«Trinchera ha lavorato benissimo all’ombra di un maestro come Pantaleo».

Sulla situazione di Di Francesco è intervenuto anche lo stesso dirigente salentino.

«Di Francesco ha una altissima percentuale di rimanere a Lecce ma ho necessità di incontrarlo e condividere il nuovo corso».

Tra le operazioni già definite spicca quella dell’Udinese, che ha ufficializzato l’acquisto di Nicolò Zaniolo dal Galatasaray. Secondo Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club friulano aveva già raggiunto da tempo l’intesa con la società turca sulla base di circa 9,5 milioni di euro e nelle ultime ore ha definito anche gli accordi contrattuali con il giocatore.

Il Como continua invece a lavorare per trattenere Nico Paz. Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il fantasista argentino sarebbe orientato a proseguire il proprio percorso agli ordini di Cesc Fabregas. Per questo motivo il club lariano mantiene aperto il dialogo con il Real Madrid, che dovrà decidere in tempi brevi il futuro del giocatore.

Il Parma punta alla conferma di Gabriel Strefezza, protagonista nell’ultima stagione con la maglia gialloblù. Sul brasiliano si registra anche un sondaggio del Torino. Il Corriere dello Sport segnala inoltre che Filip Kostic, attualmente svincolato, è seguito sia dalla Fiorentina sia dall’Al Qadsiah, con il calciatore impegnato a valutare le diverse opzioni disponibili.

Infine il Genoa continua a monitorare Elliot Stroud. L’esterno del Mjällby resta uno degli obiettivi del club rossoblù e viene valutato circa 2,5 milioni di euro.