Corriere dello Sport: “Svolta Lotito, compra la Reggina”

Claudio Lotito è vicino a diventare il nuovo proprietario della Reggina. È questo il tema centrale dell’analisi firmata da Daniele Rindone sul Corriere dello Sport, che racconta una trattativa destinata a incidere non solo sul futuro del club amaranto, ma anche sul dibattito che continua ad accompagnare la gestione del presidente della Lazio.

Secondo Daniele Rindone sul Corriere dello Sport, l’offerta presentata per rilevare la società calabrese si aggira intorno ai 2 milioni di euro. L’operazione potrebbe essere definita nel corso della settimana, dopo il progressivo raffreddamento della trattativa che vedeva coinvolto l’imprenditore italo-americano Matt Rizzetta. Quest’ultimo, presente a Reggio Calabria negli ultimi giorni, ha annunciato l’interruzione dei negoziati con l’attuale proprietario della Reggina, Nino Ballarino.





Come sottolinea Daniele Rindone sul Corriere dello Sport, Lotito non si è ancora esposto pubblicamente sulla vicenda, mantenendo il consueto riserbo che accompagna molte delle sue operazioni societarie. Resta da capire se l’eventuale acquisizione verrà effettuata direttamente oppure attraverso l’ingresso di altri soci, ipotesi che al momento non trova conferme ufficiali.

La possibile acquisizione della Reggina arriva in un momento particolarmente delicato per la Lazio. Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Daniele Rindone, evidenzia come il presidente biancoceleste sia al centro delle critiche di una parte consistente della tifoseria. La società romana deve infatti fare i conti con un disavanzo di 19,5 milioni di euro che limita fortemente le operazioni di mercato.

In questo scenario, Gennaro Gattuso potrà effettuare nuovi acquisti soltanto attraverso cessioni di pari valore economico. La contestazione del tifo organizzato si è già manifestata con l’annuncio della rinuncia alla campagna abbonamenti, una scelta che rischia di incidere sensibilmente sui ricavi del club.

Secondo Daniele Rindone sul Corriere dello Sport, Lotito starebbe valutando due possibili strade per riequilibrare la situazione: un intervento economico diretto oppure una serie di cessioni in grado di generare le risorse necessarie per riaprire il mercato in entrata. Una decisione che potrebbe influenzare in modo significativo la programmazione tecnica della Lazio.

Se a Roma il presidente continua a essere contestato, a Reggio Calabria la prospettiva viene invece osservata con maggiore interesse. Il Corriere dello Sport racconta come molti tifosi amaranto vedano nell’eventuale arrivo di Lotito l’opportunità di rilanciare una società che da anni cerca stabilità e una progettualità in grado di riportarla stabilmente nel calcio professionistico.

La Reggina, infatti, si prepara ad affrontare il quarto campionato consecutivo in Serie D. Per questo motivo, come evidenzia ancora Daniele Rindone sul Corriere dello Sport, una parte dell’ambiente considera il possibile ingresso di Lotito come un’occasione per aprire una nuova fase della storia amaranto, con l’obiettivo di riportare il club ai livelli che in passato lo hanno visto protagonista fino alla Serie A.

Sul fondo della vicenda restano anche le suggestioni politiche. L’insediamento del nuovo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, esponente di Forza Italia come Lotito, ha alimentato alcune interpretazioni sul possibile significato dell’operazione. Tuttavia, il presidente della Lazio ha sempre legato il proprio rapporto con la Calabria a motivazioni personali e familiari, ricordando le origini del padre Francesco, nato a Soveria Mannelli.

A chiudere il ragionamento proposto da Daniele Rindone sul Corriere dello Sport è una citazione dello scrittore calabrese Corrado Alvaro:

«Abbiamo il diritto di sapere non solo ciò che i rappresentanti del popolo hanno in testa, ma anche quello che hanno in tasca».