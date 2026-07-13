Giornale di Sicilia: “Athletic Palermo, avanti con la continuità: Minuss vicino, Bonfiglio saluta”

L’Athletic Palermo prosegue la costruzione della squadra in vista della prossima stagione con una strategia ben definita: consolidare l’ossatura del gruppo e inserire nuovi profili funzionali alle idee del tecnico Giuseppe Ferazzoli. Come racconta Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, il lavoro della dirigenza procede in piena sintonia tra il direttore generale Giorgio Perinetti, il direttore sportivo Giampiero Clemente e l’allenatore, con l’obiettivo di dare continuità all’ottimo campionato disputato nello scorso torneo di Serie D.

Secondo Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, la società ha scelto di puntare sulla continuità confermando buona parte della spina dorsale della squadra. Dopo i rinnovi di Crivello, Mazzotta e Lores Varela, sono arrivate anche le conferme di Matera e Panaro, due elementi considerati fondamentali per il nuovo progetto tecnico guidato da Ferazzoli.





Come evidenzia ancora Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, non farà invece parte del nuovo corso Francesco Bonfiglio. L’attaccante palermitano, autore di otto gol e quattro assist nella passata stagione, proseguirà la propria carriera alla Paganese. Nonostante fosse ancora legato all’Athletic da un altro anno di contratto, il classe 1997 ha chiesto la risoluzione dell’accordo dopo aver ricevuto un’offerta ritenuta irrinunciabile dal club campano. La società è già al lavoro per individuare il sostituto più adatto alle esigenze tecniche della nuova stagione.

Sul fronte degli arrivi, Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia sottolinea come sia ormai in fase avanzata la trattativa per Renars Minuss. Il portiere lettone classe 2007, reduce dall’esperienza al Gela, rappresenta uno dei profili individuati per soddisfare anche i requisiti della nuova normativa sugli under. Cresciuto tra Augšdaugava, Akragas, Valmiera e settore giovanile del Riga, Minuss potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni e mettersi subito a disposizione di Ferazzoli per l’inizio del ritiro.

L’obiettivo dell’Athletic Palermo resta quello di confermare la competitività mostrata nella scorsa stagione, quando la squadra ha chiuso al quarto posto nel girone I di Serie D, mantenendo una solida base e inserendo giovani di prospettiva in grado di valorizzare il progetto tecnico.