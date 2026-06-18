Corriere dello Sport: “Lotito-Reggina, closing vicino. Obiettivo Serie C al primo colpo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Claudio Lotito - ANSA Foto - Ilovepalermocalcio.com

Claudio Lotito - ANSA Foto - Ilovepalermocalcio.com

Claudio Lotito è sempre più vicino a diventare il nuovo proprietario della Reggina. Secondo quanto riportato da Daniele Rindone sul Corriere dello Sport, l’operazione per il passaggio di proprietà del club amaranto sarebbe ormai nelle battute finali, con il closing atteso tra oggi e domani a Roma.

Come racconta Daniele Rindone sul Corriere dello Sport, attorno alla trattativa è stato mantenuto il massimo riserbo, ma tutti gli ultimi passaggi burocratici sarebbero stati completati e le parti sarebbero ormai vicine alla firma definitiva.


Lotito pronto a rilevare la Reggina

Secondo il Corriere dello Sport, Lotito rileverà la società da Nino Ballarino, proprietario del club calabrese dal 2023 e spesso contestato dalla tifoseria amaranto.

Nella giornata odierna è previsto anche un incontro tra Lotito e il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, ulteriore tassello di un’operazione che potrebbe segnare una svolta per il futuro della società.

Come sottolinea ancora Daniele Rindone sul Corriere dello Sport, a Reggio Calabria l’arrivo del patron biancoceleste viene visto come una possibile occasione di rilancio dopo anni complicati sotto il profilo sportivo e societario.

Il progetto: riportare la Reggina tra i professionisti

L’obiettivo dichiarato sarebbe quello di riportare immediatamente la Reggina nel calcio professionistico.

Secondo il Corriere dello Sport, l’investimento iniziale per l’acquisizione del club sarebbe compreso tra 1,5 e 2 milioni di euro, mentre per costruire una squadra in grado di puntare alla promozione in Serie C potrebbero servire ulteriori 2,5-3 milioni.

Enrico Lotito verso un ruolo di primo piano

Per quanto riguarda il nuovo assetto societario, Daniele Rindone sul Corriere dello Sport evidenzia come Enrico Lotito, attuale direttore generale del settore giovanile e della Lazio Women, possa ricoprire un incarico importante anche nella nuova Reggina.

Tra i nomi che circolano per l’organigramma figurano inoltre Andrea Gianni, attuale direttore generale della Lucchese, e Antonello Laneri, direttore sportivo del Siracusa.

Il nodo multiproprietà

L’operazione dovrà comunque confrontarsi con le norme federali sulla multiproprietà.

Come ricorda il Corriere dello Sport, grazie alla proroga concessa nel 2022, in caso di promozione immediata della Reggina tra i professionisti Lotito avrebbe tempo fino all’inizio della stagione 2028-2029 per cedere il club calabrese.

L’articolo 16 bis delle NOIF vieta infatti il controllo diretto o indiretto di più società professionistiche da parte dello stesso soggetto o dei suoi familiari entro il quarto grado.

Una situazione che richiama quanto accaduto con la Salernitana, ceduta da Lotito alla fine del 2021 dopo la promozione in Serie A.

Lazio, tifosi preoccupati

Parallelamente resta delicata la situazione in casa Lazio.

Secondo Daniele Rindone sul Corriere dello Sport, molti tifosi biancocelesti vedono con preoccupazione l’impegno di Lotito sulla vicenda Reggina mentre la società capitolina è alle prese con un mercato fortemente condizionato dai vincoli economici.

Per sbloccare completamente le operazioni in entrata servirebbero circa 19,5 milioni di euro, altrimenti la Lazio dovrà finanziare il mercato attraverso le cessioni.

Romagnoli e Provedel verso l’addio

Come evidenzia il Corriere dello Sport, Alessio Romagnoli continua ad attendere il via libera per il trasferimento all’Al-Sadd, mentre Ivan Provedel è vicino all’Inter.

Due possibili partenze pesanti che Gennaro Gattuso aveva già messo in conto ma che rendono ancora più urgente l’arrivo di rinforzi.

Il quadro tracciato da Daniele Rindone sul Corriere dello Sport racconta quindi due realtà parallele: da una parte una Reggina pronta a ripartire con nuove ambizioni, dall’altra una Lazio chiamata a ritrovare slancio e competitività in un momento particolarmente delicato della propria storia recente.

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