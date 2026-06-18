Corriere dello Sport: “Como-Nico Paz, avanti insieme. Frosinone, gli americani pronti a entrare nel club”

Il Como continua a lavorare per trattenere Nico Paz e costruire attorno al talento argentino il proprio progetto europeo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, proseguono i contatti tra il club lariano e il Real Madrid per consentire al fantasista classe 2004 di disputare un’altra stagione in Italia.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, Nico Paz avrebbe manifestato chiaramente la volontà di proseguire il percorso di crescita agli ordini di Cesc Fabregas, dopo essere stato uno dei protagonisti della storica qualificazione del Como alla Champions League.





Le ipotesi attualmente sul tavolo sono due: il rinnovo del prestito oppure il riacquisto del giocatore da parte del Real Madrid con successiva nuova cessione temporanea al Como. Secondo il Corriere dello Sport, un ruolo importante nella scelta del giocatore lo avrebbe avuto anche l’arrivo di Bernardo Silva al Real Madrid, ufficializzato nelle ultime ore e considerato uno degli elementi che hanno spinto Nico Paz a rinviare il ritorno in Spagna.

Como, alternativa Hadjam per la fascia

Sempre sul fronte mercato, il Corriere dello Sport riferisce che il Como continua a lavorare per Kaiki del Cruzeiro, ma alcune difficoltà legate alle modalità di pagamento stanno rallentando la chiusura dell’operazione.

Per questo motivo il club lombardo ha avviato contatti anche per Jaouen Hadjam dello Young Boys, individuato come possibile alternativa per il ruolo di terzino sinistro.

Lecce, rinnovo fino al 2028 per Di Francesco

Il Lecce ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Eusebio Di Francesco fino al 2028. Come ricorda il Corriere dello Sport, il precedente accordo era già stato automaticamente esteso fino al 2027 grazie alla salvezza conquistata sul campo.

La società ha però deciso di premiare ulteriormente il tecnico abruzzese.

«Sono estremamente felice di aver prolungato la mia avventura con questa società. Siamo chiamati a continuare a scrivere la storia di questo club come abbiamo fatto nella scorsa annata, sapendo che ci sarà da soffrire», ha dichiarato Di Francesco.

Atalanta, contatti per Hojbjerg

Tra i movimenti di mercato segnalati dal Corriere dello Sport c’è anche l’interesse dell’Atalanta per Pierre-Emile Hojbjerg.

Nelle ultime ore si è svolto un incontro tra l’entourage del centrocampista danese e il club bergamasco. L’ostacolo principale resta l’ingaggio del giocatore, mentre il Marsiglia sarebbe disposto a cederlo per una cifra compresa tra 12 e 15 milioni di euro.

Cagliari e Torino, obiettivi comuni

Il Corriere dello Sport segnala inoltre che il Cagliari continua a seguire Alessandro Romano, centrocampista che piace anche al Torino.

I granata, nel frattempo, hanno intensificato i contatti per Niccolò Fortini della Fiorentina.

Monza, tutto pronto per Juric

Sul fronte panchine, il Monza ha ormai completato i passaggi necessari per la separazione da Paolo Bianco.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, è ormai tutto pronto per l’arrivo di Ivan Juric, scelto dalla società brianzola per guidare il club nel campionato del ritorno in Serie A.

Sassuolo e Genoa, operazioni concluse

Il Sassuolo ha ufficializzato il riscatto di Sebastian Walukiewicz, mentre Genoa e Roma hanno completato lo scambio della documentazione necessaria per definire l’operazione che riguarda Tommaso Baldanzi.

Frosinone, cresce l’attesa per l’ingresso del fondo americano

Uno dei temi più importanti affrontati dal Corriere dello Sport riguarda il futuro societario del Frosinone. Mercoledì 1° luglio il presidente Maurizio Stirpe illustrerà nel dettaglio l’ingresso del fondo statunitense Gamechanger 20 all’interno del club.

Secondo il Corriere dello Sport, l’operazione dovrebbe prevedere l’acquisizione del 51% delle quote societarie da parte degli investitori americani, mentre il restante 49% rimarrebbe nelle mani dell’attuale proprietà.

L’ingresso di nuove risorse finanziarie consentirebbe al Frosinone di affrontare la Serie A con ambizioni differenti rispetto al passato, puntando non soltanto alla salvezza ma alla costruzione di una presenza stabile nella massima categoria.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, Gamechanger 20 porta in dote un’importante esperienza internazionale maturata soprattutto attraverso il progetto Ipswich Town, basato sullo scouting, sulla valorizzazione dei giovani e sulla crescita del brand societario.

Stirpe vuole continuità

Nonostante il cambiamento proprietario, Maurizio Stirpe ha già chiarito la propria posizione.

«Non dovremo stravolgere il lavoro svolto in questi anni».

Una dichiarazione che conferma la volontà di mantenere l’identità costruita dal club nel corso delle ultime stagioni.

Dirigenza confermata

Il Corriere dello Sport sottolinea infine come, almeno per la stagione 2026-2027, non dovrebbero esserci cambiamenti nei ruoli dirigenziali principali.

Pietro Doronzo è stato confermato direttore generale, Renzo Castagnini direttore sportivo e Massimiliano Alvini allenatore della prima squadra. Tutti hanno ancora un anno di contratto e, salvo sorprese, dovrebbero proseguire il proprio lavoro anche nel nuovo corso targato Gamechanger 20.