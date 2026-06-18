Corriere dello Sport: “Pescara due Insigne per Buscè. Tutte le trattative del giorno in Serie C”

Archiviata la scelta dell’allenatore con l’arrivo di Antonio Buscè, il Pescara può concentrarsi sulla costruzione della rosa per il prossimo campionato. Come racconta il Corriere dello Sport, il direttore sportivo biancazzurro è già al lavoro su diversi fronti per consegnare al nuovo tecnico una squadra competitiva.

Secondo il Corriere dello Sport, il primo movimento in uscita riguarda Lorenzo Berardi. Il centrocampista classe 2004 è infatti destinato al Venezia in un’operazione ormai vicina alla definizione. Al momento non sono previste contropartite tecniche, anche se nelle prossime settimane potrebbero entrare nei discorsi Kevin Cannavò, reduce dall’esperienza al Cosenza, e l’esterno Saad El Haddad, ex Pineto.





Pescara, caccia al centravanti

Il reparto offensivo rappresenta una delle priorità del mercato biancazzurro. Come evidenzia il Corriere dello Sport, tra i nomi monitorati figura Roberto Insigne, attaccante dell’Avellino che potrebbe rappresentare una soluzione di esperienza per il nuovo progetto tecnico.

Ma il sogno della piazza resta Lorenzo Insigne. Il presidente Daniele Sebastiani continua a lavorare per convincere l’ex capitano del Napoli a sposare il progetto abruzzese e, secondo il Corriere dello Sport, filtra un moderato ottimismo sull’evoluzione della trattativa.

Sempre per l’attacco resta viva la candidatura di Giacomo Parigi, attualmente al Latina. Inoltre il Pescara potrebbe aprire un canale privilegiato con il Cosenza, sfruttando il forte legame tra Antonio Buscè e diversi protagonisti dell’ultima stagione rossoblù.

Tra questi spicca Simone Mazzocchi, autore di 8 gol e 5 assist nell’ultimo campionato. L’attaccante rappresenta uno dei profili più graditi al nuovo tecnico biancazzurro.

Langella e Brugman per il centrocampo

Non solo attacco. Il Corriere dello Sport segnala anche l’interesse per Christian Langella, centrocampista che Buscè conosce molto bene e che potrebbe ritrovare sotto la sua guida anche a Pescara.

Il vero sogno del club, però, resta Gastón Brugman. Il centrocampista uruguaiano continua a essere uno dei nomi più affascinanti per la mediana biancazzurra e il suo ritorno rappresenterebbe un colpo di grande spessore tecnico ed emotivo.

Fiorillo sogna il ritorno

Tra i profili monitorati c’è anche Vincenzo Fiorillo. Il portiere, attualmente sotto contratto con la Carrarese fino al 2027, non ha mai nascosto il desiderio di chiudere la carriera a Pescara, città alla quale è rimasto profondamente legato.

Linea verde e addio Bankowski

Parallelamente il Pescara continua a investire sui giovani. Come riferisce il Corriere dello Sport, il difensore centrale Jacopo La Barba, classe 2007 e prodotto del vivaio biancazzurro, ha firmato il suo primo contratto di apprendistato professionalizzante e dal primo luglio verrà aggregato alla prima squadra.

Sul fronte societario si registra invece l’uscita di scena di Gabriele Bankowski. Socio fondatore del club e figura storica della rinascita biancazzurra dopo il fallimento del 2009, ha deciso di lasciare i propri incarichi dirigenziali dopo quasi diciotto anni di attività.

Cerignola, Catalano favorito per la panchina

Nel girone delle panchine, il Corriere dello Sport riferisce che l’Audace Cerignola avrebbe individuato in Raimondo Catalano il successore di Vincenzo Maiuri.

L’allenatore pugliese arriva dalla promozione in Serie C ottenuta con il Savoia e vanta esperienze con Fidelis Andria, Fasano, Fano e Gravina.

Maiuri, invece, è destinato al Sorrento, dove firmerà un contratto biennale. Nel frattempo il club campano ha riscattato l’attaccante Antonio Sabbatani dal Cerignola.

De Giorgio verso Catania

Secondo il Corriere dello Sport, il Catania è sempre più vicino a Pietro De Giorgio, attuale tecnico del Potenza. Il club lucano, in caso di addio, valuta Ivan Tisci come possibile sostituto.

Le altre operazioni

Tra le altre notizie di mercato riportate dal Corriere dello Sport, la Scafatese ha raggiunto l’accordo per la permanenza del capitano Errico Altobello.

Il Barletta segue il centrocampista Andrea Delcarro del Renate.

La Pro Vercelli ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante Marco Bertoli dall’Ospitaletto con un contratto triennale e ha ceduto Asane Sow al Basilea.

Dal Ravenna rientrano ai rispettivi club Mattia Scaringi (Cremonese), Tommaso Di Marco (Torino) e Jonathan Italeng (Atalanta).

Treviso, pronti Riggio e Tommasini

Il Treviso è vicino a chiudere per il difensore Cristian Riggio e per l’attaccante Christian Tommasini.

Dalla Dolomiti Bellunesi rientrano invece dai rispettivi prestiti numerosi giovani tra Genoa, Parma, Atalanta e Juventus.

Infine, l’Arzignano ha ufficializzato il rinnovo del centrocampista Erald Lakti fino al 30 giugno 2027.