Corriere dello Sport: “Modena su Azzi e Caso. Cesena-Pagliuca, ore decisive”

Il Modena continua a lavorare per consegnare a Daniele Galloppa una squadra in linea con le caratteristiche richieste dal nuovo tecnico. Secondo quanto riportato da Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, uno dei principali obiettivi per la corsia sinistra porta a Paulo Azzi, esterno brasiliano del Monza già protagonista in passato con la maglia gialloblù.

Come evidenzia Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, Azzi rappresenta un profilo particolarmente gradito per il sistema di gioco di Galloppa. Il classe 1994, ancora legato al Monza da un altro anno di contratto, può agire sia da laterale sia da esterno offensivo nel 4-2-3-1 immaginato dal nuovo allenatore.





L’ex canarino ha già lasciato un ricordo importante a Modena con 54 presenze e 7 reti tra Serie C e Serie B, motivo per cui la società starebbe valutando concretamente un suo ritorno sotto la Ghirlandina.

I rapporti tra Modena e Monza restano aperti anche per Giuseppe Caso. Secondo il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Nereo Bonato si è mosso da tempo per provare a riportare l’attaccante in Emilia, anche se la trattativa non è ancora arrivata alla fase conclusiva.

Sempre per la fascia sinistra restano monitorati Giuseppe Aurelio dello Spezia e Mehdi Dorval del Bari. In difesa piace inoltre Andrea Giorgini della Juve Stabia, seguito anche dal Padova.

Modena, rivoluzione tra le uscite

Sul fronte delle partenze, Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport sottolinea come le indicazioni emerse dalla presentazione di Galloppa e dalle parole di Bonato abbiano chiarito diversi aspetti.

Dopo il trasferimento di Ettore Gliozzi al Mantova, lasceranno il club tutti i calciatori in scadenza di contratto: Cristian Cauz, Matteo Cotali, Fabrizio Bagheria, Gregoire Defrel e Luca Strizzolo.

Il Modena non eserciterà inoltre i diritti di riscatto per Manuel De Luca e Luca Zanimacchia, entrambi di proprietà della Cremonese. Per quest’ultimo, però, non viene esclusa la possibilità di un nuovo prestito.

Empoli, De Giorgio favorito per la panchina

In casa Empoli il tema principale resta la scelta del nuovo allenatore. Come riferisce il Corriere dello Sport, la vicepresidente Rebecca Corsi ha confermato la necessità di individuare rapidamente il successore di Fabio Caserta.

«Cerchiamo una figura che sappia lavorare con i giovani e accompagnarli nel loro sviluppo, tenendo presente che la B non fa sconti a nessuno. Entusiasmo e prospettive servono, così come esperienza ed equilibrio», ha spiegato Rebecca Corsi.

Secondo Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, il principale candidato resta Pietro De Giorgio, reduce dall’esperienza sulla panchina del Potenza. Più staccato Marco Turati.

Juve Stabia, dopo Lovisa si lavora alla nuova struttura tecnica

Archiviato il passaggio di proprietà all’imprenditore Alfredo Guerri e completata l’iscrizione al campionato, la Juve Stabia può tornare a concentrarsi sugli aspetti sportivi.

Come racconta il Corriere dello Sport, il club campano ha ufficializzato la separazione da Matteo Lovisa, destinato al Südtirol. Nel messaggio d’addio il dirigente ha salutato Castellammare con parole cariche di emozione.

«Lascio Castellammare con orgoglio e dispiacere, consapevole di farlo in una categoria superiore rispetto a quella in cui avevo trovato il club».

Per il futuro della struttura tecnica prende quota il nome di Enzo De Vito come responsabile dell’area tecnica, mentre Antonio Tramontano viene valutato per il ruolo di direttore sportivo.

Verona, Baroni sempre più vicino

Secondo il Corriere dello Sport, Marco Baroni è ormai a un passo dal ritorno sulla panchina dell’Hellas Verona. L’ex tecnico di Lazio e Torino avrebbe accettato il progetto gialloblù e sarebbe pronto a firmare un contratto biennale con opzione per una terza stagione in caso di promozione.

Prima dell’ufficialità resta però da definire la risoluzione del contratto che lo lega ancora al Torino.

Südtirol, Lovisa firma fino al 2029

Il Südtirol ha ufficializzato l’arrivo di Matteo Lovisa con un contratto valido fino al 30 giugno 2029.

«Ho scelto il Südtirol per la qualità del progetto e l’ambizione della società di crescere in modo costante nel tempo», ha dichiarato il dirigente.

Gli altri affari

Tra le altre operazioni segnalate dal Corriere dello Sport, il Vicenza ha rinnovato fino al 2028 il contratto del difensore Giuseppe Cuomo.

L’Arezzo considera Emiliano Pattarello un punto fermo del progetto e lavora al rinnovo del portiere Giacomo Venturi.

Il Mantova è vicino al riscatto del difensore francese Fahem Benaissa dal Casa Pia e segue con interesse Luca Di Maggio, centrocampista reduce dall’esperienza al Padova.

Cesena-Pagliuca, attesa la decisione degli americani

Infine, il tema più caldo riguarda il Cesena. Come racconta il Corriere dello Sport, Guido Pagliuca è arrivato in Romagna per un nuovo summit con il direttore sportivo Andrea Mancini.

Il tecnico attende ora il confronto con la proprietà americana, rappresentata dall’azionista Mike Melby e dai co-presidenti John Aiello e Anthony Scotto.

Se arriverà il via libera definitivo dagli Stati Uniti, Pagliuca potrà chiedere la risoluzione del contratto con l’Empoli e firmare con il Cesena. Il club romagnolo è pronto a offrirgli un contratto annuale con opzione per la stagione successiva.