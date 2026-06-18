Corriere dello Sport: “Avellino, c’è Moro più Gomes”

L’Avellino continua a muoversi con grande intensità sul mercato in vista del ritorno in Serie B. Come racconta Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Mario Aiello sta lavorando su più tavoli contemporaneamente per consegnare a Raffaele Biancolino una rosa competitiva, costruita attraverso un mix di giovani prospetti e calciatori esperti della categoria.

Secondo quanto riferisce Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, molte operazioni potrebbero entrare nella fase decisiva soltanto dalla prossima settimana, ma le linee guida del club irpino sono già ben definite. L’idea è quella di intervenire in tutti i reparti, mantenendo alcuni colpi più importanti per la fase finale del mercato.





Portieri, occhi su Martinelli

Uno dei primi nodi riguarda la porta. Come evidenzia Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, Giovanni Daffara è destinato a tornare alla Juventus attraverso il controriscatto esercitabile entro il 20 giugno.

In attesa di definire il nuovo assetto tra i pali, l’Avellino dovrà valutare anche la posizione di Antony Iannarilli, che potrebbe iniziare il ritiro con i biancoverdi prima di trasferirsi altrove.

Per sostituire Daffara, il nome più caldo è quello di Tommaso Martinelli della Fiorentina. Sul giovane portiere, però, è forte anche l’interesse della Sampdoria, intenzionata a trattenerlo dopo l’esperienza maturata nell’ultima stagione.

Difesa, tanti giovani nel mirino

Per la corsia destra, il Corriere dello Sport segnala l’interesse per Eddy Kouadio della Fiorentina ed Emanuele Lulli della Roma. Sul primo la concorrenza è elevata, mentre il secondo avrebbe già manifestato disponibilità al trasferimento.

Sulla fascia sinistra restano invece sotto osservazione Brando Moruzzi della Juventus e Matteo Cocchi dell’Inter. Quest’ultimo, come sottolinea Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, è seguito con particolare attenzione anche dal Pisa, rendendo l’operazione più complessa.

Per il centro della difesa l’Avellino ha effettuato un sondaggio per Alessandro Di Bitonto del Sassuolo, reduce dall’esperienza in prestito al Gubbio. Sul difensore resta vivo anche l’interesse del Mantova.

Centrocampo, Faticanti in cima alla lista. Piace Gomes del Palermo

Nel reparto centrale il primo obiettivo resta Giacomo Faticanti. Come riportato da Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, nelle scorse ore si è svolto un incontro positivo a Torino per approfondire la fattibilità dell’operazione.

Sempre a centrocampo, l’Avellino continua a monitorare anche Claudio Gomes del Palermo. Il mediano rosanero rappresenta uno dei profili valutati dal club campano per aumentare qualità ed esperienza nella zona nevralgica del campo.

Sulla trequarti, invece, il nome in pole position è quello di Luis Hasa, talento di proprietà del Napoli reduce dall’esperienza alla Carrarese. Tra i profili seguiti figura anche Rares Ilie, fantasista del Nizza che nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’Empoli. L’Avellino starebbe valutando anche un acquisto a titolo definitivo del calciatore rumeno.

Attacco, sfida per Pecorino. Moro alternativa concreta

In attacco il cerchio si restringe attualmente a due nomi. Il primo è Emanuele Pecorino della Juventus, profilo sul quale l’Avellino sta lavorando per un possibile acquisto definitivo.

Come evidenzia ancora Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, il club irpino considera Pecorino un potenziale titolare del reparto offensivo, anche se la concorrenza resta numerosa.

L’alternativa è rappresentata da Luca Moro del Sassuolo. Per l’attaccante neroverde, però, si è discusso finora esclusivamente di un trasferimento in prestito.

L’Avellino continua dunque a pianificare un mercato ambizioso, con l’obiettivo di costruire una squadra in grado di affrontare con solidità e competitività il prossimo campionato di Serie B.