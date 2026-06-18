Corriere dello Sport: “Palermo, Compagnon prende quota. Solidarietà rosanero: oltre 10 mila euro raccolti per Alessia”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
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Il Palermo continua a muoversi sul mercato alla ricerca di profili in grado di aumentare qualità e alternative sugli esterni offensivi. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, uno dei nomi che sta guadagnando sempre più spazio nelle valutazioni della dirigenza rosanero è quello di Mattia Compagnon.

L’esterno offensivo, reduce dalla promozione in Serie A conquistata con il Venezia, rappresenta una delle opzioni più concrete seguite dal direttore sportivo Carlo Osti. Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il classe 2001 piace per caratteristiche tecniche, duttilità e capacità di interpretare più ruoli nel reparto offensivo.


Compagnon si è messo in evidenza anche contro il Palermo nella scorsa stagione, trovando la via del gol proprio contro i rosanero. Un dettaglio che ha ulteriormente confermato le qualità del giocatore agli occhi della dirigenza siciliana.

Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo continua parallelamente a monitorare anche la situazione di Rui Modesto. Carlo Osti starebbe infatti valutando la possibilità di riportare in rosanero l’esterno portoghese di proprietà dell’Udinese, protagonista di una positiva esperienza in Sicilia.

L’obiettivo della società è quello di ampliare le opzioni a disposizione di Filippo Inzaghi sulle corsie offensive, individuando giocatori capaci di garantire qualità, profondità e soluzioni tattiche differenti nel corso della stagione.

Nel frattempo, fuori dal campo, proseguono le iniziative legate alle celebrazioni dei 125 anni di storia del club. Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la mostra fotografica dedicata all’anniversario rosanero si trasferisce al Chiostro della Biblioteca Regionale di via Vittorio Emanuele, dove sarà arricchita da materiali e documenti inediti.

Importante anche il risultato raggiunto dall’iniziativa benefica promossa dal club. L’asta delle maglie utilizzate dai calciatori durante i playoff contro il Catanzaro, caratterizzate da una speciale patch dedicata alla piccola Alessia, ha consentito di raccogliere oltre 10 mila euro.

La somma sarà devoluta alle associazioni impegnate nella lotta contro leucemie e tumori infantili, con l’obiettivo di sostenere concretamente i bambini che stanno affrontando queste malattie e le loro famiglie.

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