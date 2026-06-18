Corriere dello Sport: “Palermo, Joronen resta il punto fermo. Radunovic prende quota come vice”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Palermo Avellino 2-0 (69) joronen

Il Palermo riparte dalle certezze e una di queste porta il nome di Jesse Joronen. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il portiere finlandese è destinato a difendere ancora i pali rosanero dopo una stagione da protagonista, diventando uno dei punti di riferimento della squadra di Filippo Inzaghi.

La situazione tra i pali, un anno fa, era stata particolarmente complessa. Il club aveva valutato diverse soluzioni, tra il possibile impiego di Desplanches, il tentativo di trattenere Audero e i problemi fisici che avevano coinvolto Gomis e Bardi. Alla fine la scelta è ricaduta su Joronen, che ha saputo conquistare il posto da titolare con prestazioni convincenti e continuità di rendimento.


Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la permanenza del portiere finlandese non è più in discussione. Arrivato da svincolato con un contratto annuale, inizialmente considerato una scommessa, Joronen è pronto a proseguire la propria esperienza in Sicilia e l’ufficialità del rinnovo sarebbe ormai attesa a breve.

Alle sue spalle, però, il Palermo vuole costruire un reparto affidabile e competitivo. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il club continua a detenere il cartellino di Sebastiano Desplanches, legato ai rosanero fino al 2028. Il giovane portiere ha disputato una buona stagione a Pescara prima di essere fermato nuovamente da problemi fisici e continua ad avere diversi estimatori sul mercato.

L’orientamento della società sembrerebbe però quello di consentire a Desplanches di proseguire il proprio percorso di crescita con maggiore continuità altrove. Una soluzione considerata più utile rispetto al ruolo di secondo portiere alle spalle di un elemento esperto come Joronen.

Nel gruppo rosanero è inoltre presente il giovane Balaguss, portiere lettone classe 2008 già nel giro delle selezioni giovanili della propria nazionale, considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio.

Per questo motivo, come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Carlo Osti è orientato verso l’ingaggio di un portiere esperto della categoria, disposto ad accettare inizialmente il ruolo di vice.

Tra i nomi che stanno emergendo con maggiore insistenza c’è quello di Boris Radunovic. Il portiere serbo, di proprietà del Cagliari, vanta esperienza sia in Serie A sia in Serie B e nell’ultima stagione ha difeso i pali dello Spezia. Il suo profilo viene considerato compatibile con le esigenze del Palermo e rappresenta una delle opzioni più concrete attualmente al vaglio della dirigenza.

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