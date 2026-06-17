Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, sondaggio per Compagnon”

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Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
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L’attaccante nel mirino

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Prima pagina Repubblica Palermo: “A colazione o dal barbiere. Gli ultimi furbetti del cartellino”

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Prima pagina Tuttosport: “Ramos o Nuñez per Amorim”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il nuovo Diavolo”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, in attacco spunta Luvumbo”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Nuovi affari in città, arrestato Galatolo”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Piantedosi: «Lotta alla nuova mafia»”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Sos incendi, è subito tragedia”

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Corriere dello Sport: “Gravina: «L’Italia disperde i talenti. Dovevo lasciare prima»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
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Corriere dello Sport: “Lotito-Reggina, closing vicino. Obiettivo Serie C al primo colpo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
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Corriere dello Sport: “Como-Nico Paz, avanti insieme. Frosinone, gli americani pronti a entrare nel club”

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Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026