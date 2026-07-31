Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il nuovo stadio si fa”

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Palermo si candida per gli Europei 2032

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il boato e il crollo. Messina sconvolta”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Uno Due Juve”

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PALERMO MANTOVA RANOCCHIA

Tuttosport: “Palermo, no agli olandesi per Ranocchia. Vivo l’interesse per Moreo”

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Pohjanpalo: «La Serie A vale più dei miei gol. Firmerei per segnare meno e salire»

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Magnani: «La famiglia mi ha cambiato. Palermo? Sappiamo perfettamente qual è l’obiettivo, ma non si conquista a luglio»

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Repubblica Palermo: “Nuovo Barbera, la maratona del Consiglio tra tensioni, selfie e scontri politici”

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