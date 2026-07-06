Giornale di Sicilia: “Athletic Palermo, priorità alle conferme: Maurino e Micoli vicini al rinnovo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
Micoli (2)-3

L’Athletic Palermo continua a programmare la nuova stagione seguendo una linea ben precisa: consolidare il gruppo che ha stupito nel campionato scorso e intervenire sul mercato soltanto nei ruoli realmente da rinforzare. Come scrive Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, dopo il brillante quarto posto conquistato da matricola nel girone I di Serie D, il club nerorosa vuole dare continuità al percorso di crescita costruito negli ultimi anni.

Secondo Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, il direttore generale Giorgio Perinetti, il direttore sportivo Giampiero Clemente e il nuovo allenatore Giuseppe Ferazzoli stanno lavorando in piena sintonia alla definizione della rosa. L’obiettivo è preservare l’ossatura della squadra, evitando rivoluzioni e puntando su una crescita graduale attraverso pochi innesti mirati.


Come evidenzia ancora Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, la priorità assoluta in questa fase riguarda le conferme dei giocatori più rappresentativi. Non dovrebbero esserci dubbi sulla permanenza di Crivello, Mazzotta e Lores Varela, mentre la società è impegnata anche nel definire i rinnovi di Maurino e Micoli, due elementi che nella scorsa stagione hanno garantito rendimento e continuità, conquistando un ruolo importante nello scacchiere tecnico dell’Athletic Palermo.

Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia sottolinea inoltre che, una volta definita la base della squadra, il club passerà alla fase dedicata ai nuovi innesti. Il nuovo tecnico Giuseppe Ferazzoli dovrebbe puntare sul 3-5-2, sistema che richiederà esterni capaci di garantire equilibrio nelle due fasi e difensori adatti a interpretare una retroguardia a tre. Un ruolo importante nelle strategie di mercato sarà determinato anche dal nuovo regolamento sugli under: dalla prossima stagione ogni squadra dovrà schierare dal primo minuto almeno un classe 2006, un 2007 e un 2008, una novità destinata a incidere profondamente sulle scelte delle società di Serie D.

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