Lotito sbarca a Reggio Calabria: è il nuovo proprietario della Reggina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
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Svolta importante per il futuro della Reggina. La società amaranto, attualmente impegnata nel campionato di Serie D, passa ufficialmente sotto il controllo di Claudio Lotito, già patron della Lazio.

L’annuncio è arrivato attraverso un post pubblicato su Facebook dal sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, che ha condiviso una foto insieme a Lotito e all’ormai ex proprietario del club, Nino Ballarino. “Habemus Rhegium. Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l’ambizione che la sua storia merita”, ha scritto Cannizzaro.


L’operazione rappresenta un passaggio cruciale per il rilancio della Reggina, piazza storica del calcio italiano che punta a ritrovare stabilità e ambizioni importanti. Nelle ultime settimane, il nome di Lotito era stato accostato con insistenza al club calabrese, con Cannizzaro indicato come figura chiave nella mediazione della trattativa. Ora è arrivata anche l’ufficialità.

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