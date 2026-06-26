Lotito sbarca a Reggio Calabria: è il nuovo proprietario della Reggina

Svolta importante per il futuro della Reggina. La società amaranto, attualmente impegnata nel campionato di Serie D, passa ufficialmente sotto il controllo di Claudio Lotito, già patron della Lazio.

L’annuncio è arrivato attraverso un post pubblicato su Facebook dal sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, che ha condiviso una foto insieme a Lotito e all’ormai ex proprietario del club, Nino Ballarino. “Habemus Rhegium. Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l’ambizione che la sua storia merita”, ha scritto Cannizzaro.





L’operazione rappresenta un passaggio cruciale per il rilancio della Reggina, piazza storica del calcio italiano che punta a ritrovare stabilità e ambizioni importanti. Nelle ultime settimane, il nome di Lotito era stato accostato con insistenza al club calabrese, con Cannizzaro indicato come figura chiave nella mediazione della trattativa. Ora è arrivata anche l’ufficialità.