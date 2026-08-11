Giornale di Sicilia: “Palermo-Juventus, prove generali per Inzaghi: le probabili formazioni e dove vederla in tv”

Il Palermo chiude la tournée australiana con l’appuntamento più prestigioso del proprio precampionato. Oggi alle 12 italiane i rosanero affronteranno la Juventus all’HBF Park di Perth, in un test che rappresenterà l’ultima vera prova generale prima dell’inizio degli impegni ufficiali.

Secondo le probabili formazioni pubblicate dal Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi è orientato a schierare dal primo minuto molti dei giocatori rimasti maggiormente a riposo contro il Melbourne City. Confermato il 4-2-3-1, modulo sul quale il tecnico ha lavorato durante la preparazione e che nell’ultima uscita ha fornito indicazioni incoraggianti.





Palermo, tornano Bani e Pohjanpalo

Davanti a Joronen dovrebbe essere schierata una linea difensiva composta da Cassandro, Mattia Bani, Magnani e Augello. Il capitano tornerebbe dunque al centro della retroguardia dopo essere rimasto a riposo contro il Melbourne City.

A centrocampo il Giornale di Sicilia indica la coppia formata da Estevez e Ranocchia, chiamata a garantire equilibrio contro la qualità della mediana juventina.

Sulla trequarti dovrebbero invece trovare spazio Gyasi, Hernani e Johnsen, con il norvegese sulla corsia sinistra e Hernani alle spalle dell’unica punta. Davanti torna Pohjanpalo, pronto a riprendersi il centro dell’attacco dopo la partenza dalla panchina nella precedente amichevole.

Strefezza, arrivato soltanto da pochi giorni in Australia, dovrebbe iniziare ancora dalla panchina. Inzaghi ha già spiegato di non voler forzare i tempi con il nuovo acquisto.

Juventus con Yildiz, Conceicao e Kolo Muani

Anche Luciano Spalletti dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1. In porta è previsto Perin, mentre la difesa dovrebbe essere formata da Celik, Kalulu, Kelly e Cambiaso.

In mezzo al campo spazio a Locatelli e Douglas Luiz. Sulla trequarti dovrebbero agire Conceicao, Miretti e Yildiz, con Kolo Muani riferimento più avanzato.

Una formazione di livello elevato che permetterà al Palermo di misurare soprattutto la tenuta del nuovo sistema tattico contro un avversario decisamente più impegnativo rispetto al Melbourne City.

Palermo-Juventus, le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Joronen; Cassandro, Bani, Magnani, Augello; Estevez, Ranocchia; Gyasi, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Celik, Kalulu, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, Miretti, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.

Dove vedere Palermo-Juventus in tv

Il calcio d’inizio di Palermo-Juventus è fissato alle ore 12 italiane all’HBF Park di Perth. Come indicato dal Giornale di Sicilia, l’amichevole sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky.

Per Inzaghi conterà soprattutto la prestazione: dopo il successo per 2-0 sul Melbourne City, il livello dell’avversario si alza sensibilmente. Sarà l’ultima occasione per effettuare verifiche e aggiustamenti prima di concentrarsi sulle partite ufficiali.