Juventus, Boga: «Siamo concentrati sulla partita contro il Palermo, vogliamo vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026
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Alla vigilia dell’amichevole in Australia contro il Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Skysport l’esterno offensivo della Juventus, Jeremy Boga, sottolineando la voglia della squadra di vincere l’incontro e concludere nel miglior modo possibile la tourneè australiana.

«Siamo dispiaciuti per la sconfitta ma adesso stiamo bene e non pensiamo al passato – ha spiegato Boga -. Siamo concentrati sulla prossima partita, vogliamo vincere contro il Palermo per chiudere il tour nel miglior modo possibile»


L’esterno offensivo fa poi il punto sulla preparazione pre-stagionale dei bianconeri: «Abbiamo lavorato molto bene in questo periodo in ritiro e in tutto il pre stagione. Abbiamo fatto sia lavoro fisico che tattico e per il 23 agosto saremo pronti»

Infine, sul nuovo arrivo in attacco Alajbegovic: «L’ho trovato molto bene, mi piace guardare tanti video e quindi lo conoscevo già (sorride, ndr). Mi piace tanto come giocatore, è imprevedibile, fa cose che gli altri non fanno e quindi ha qualità di cui noi abbiamo bisogno»

 

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