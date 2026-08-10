Juventus, Boga: «Siamo concentrati sulla partita contro il Palermo, vogliamo vincere»
Alla vigilia dell’amichevole in Australia contro il Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Skysport l’esterno offensivo della Juventus, Jeremy Boga, sottolineando la voglia della squadra di vincere l’incontro e concludere nel miglior modo possibile la tourneè australiana.
«Siamo dispiaciuti per la sconfitta ma adesso stiamo bene e non pensiamo al passato – ha spiegato Boga -. Siamo concentrati sulla prossima partita, vogliamo vincere contro il Palermo per chiudere il tour nel miglior modo possibile»
L’esterno offensivo fa poi il punto sulla preparazione pre-stagionale dei bianconeri: «Abbiamo lavorato molto bene in questo periodo in ritiro e in tutto il pre stagione. Abbiamo fatto sia lavoro fisico che tattico e per il 23 agosto saremo pronti»
Infine, sul nuovo arrivo in attacco Alajbegovic: «L’ho trovato molto bene, mi piace guardare tanti video e quindi lo conoscevo già (sorride, ndr). Mi piace tanto come giocatore, è imprevedibile, fa cose che gli altri non fanno e quindi ha qualità di cui noi abbiamo bisogno»