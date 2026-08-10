Bani alla vigilia della Juventus: «Orgoglio e responsabilità, Palermo vuole crescere»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026
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In conferenza stampa è intervenuto anche il capitano del Palermo, Mattia Bani, che ha parlato dell’importanza della sfida contro la Juventus e, più in generale, delle ambizioni del club rosanero.

«Sicuramente c’è un grande senso di orgoglio e responsabilità allo stesso tempo. Essere qua insieme alle tre società più storiche del calcio italiano è simbolo di quanto questa società sia importante e di quanto voglia ottenere nel futuro», ha dichiarato Bani.


Per il difensore, il momento che sta vivendo il Palermo rappresenta un traguardo importante, ma anche un nuovo punto di partenza: «È sicuramente un punto di arrivo, ma allo stesso tempo di partenza, perché è una società che ha voglia di crescere. Quest’anno ci aspetta un’annata molto importante e quindi è un grande orgoglio».

Bani si è poi soffermato sull’inserimento dei nuovi arrivati all’interno dello spogliatoio, sottolineando la compattezza del gruppo: «È molto buono perché sono ragazzi estremamente intelligenti, tutti quanti si sono messi subito a disposizione. Noi in questo siamo bravi, abbiamo un gruppo molto affiatato e quindi è stato molto semplice il loro inserimento».

Il capitano rosanero ha evidenziato anche l’aspetto umano dei nuovi giocatori, oltre alle qualità tecniche: «Al di là delle qualità tecniche, che sono sicuramente riconoscibili perché sono ottimi giocatori, ci sono anche dei bravissimi ragazzi. Sono convinto che durante l’anno ci daranno un grande vantaggio».

Parole che testimoniano il clima positivo all’interno dello spogliatoio del Palermo, con Bani pronto a guidare una squadra che si prepara a una stagione importante e che vuole continuare il proprio percorso di crescita.

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