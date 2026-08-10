Tuttosport: “Juventus, Spalletti pensa al 4-2-3-1 contro il Palermo: «Con la palla dobbiamo fare meglio»”

La Juventus si prepara all’ultima amichevole della tournée australiana contro il Palermo e Spalletti sembra intenzionato a ripartire da alcune certezze tattiche emerse nella seconda parte della sfida con l’Inter. Come racconta Tuttosport, il tecnico bianconero sta valutando un ritorno alla difesa a quattro, soluzione che potrebbe essere riproposta già contro la formazione di Inzaghi.

A far riflettere sono soprattutto le parole pronunciate da Spalletti dopo la sconfitta contro l’Inter: «Abbiamo dei difensori che sanno fare il loro lavoro, cioè quello di difendere. Il problema è che quando abbiamo la palla dobbiamo fare meglio nella costruzione perché abbiamo la necessità di impostarla meglio di come abbiamo fatto in questa partita».





Difesa a quattro, Spalletti prepara il cambio

Come sottolinea Tuttosport, il problema individuato dal tecnico riguarda soprattutto la costruzione dal basso. La Juventus deve riuscire a gestire meglio il possesso e trovare soluzioni più efficaci quando viene sottoposta alla pressione avversaria.

Proprio per questo motivo, nelle sedute di Perth, Spalletti potrebbe tornare a lavorare sul sistema che gli ha dato maggiori garanzie nella seconda parte della precedente amichevole: una linea difensiva composta da quattro uomini.

Il tecnico ha infatti apprezzato i movimenti di Celik e la capacità del terzino di accompagnare l’azione modificando la propria posizione a seconda dello sviluppo del gioco. Una soluzione che ha consentito alla Juventus di ritrovare distanze e spazi più equilibrati.

Contro il Palermo possibile 4-2-3-1

Secondo Tuttosport, contro il Palermo potrebbe quindi essere riproposto il 4-2-3-1, almeno inizialmente. Celik avrebbe un ruolo particolarmente importante, chiamato a incidere sia nella fase difensiva sia in quella di costruzione.

La scelta avrebbe un duplice obiettivo: restituire certezze alla squadra attraverso principi tattici già conosciuti e aumentare contemporaneamente la solidità della fase difensiva.

Spalletti potrebbe chiedere inoltre un maggiore sacrificio agli esterni offensivi per aumentare il filtro in mezzo al campo e ridurre gli spazi concessi agli avversari.

Conceicao in crescita, minuti per Yildiz e Alajbegovic

Sul fronte offensivo le alternative non mancano. Come evidenzia Tuttosport, Conceicao ha già mostrato una buona condizione, mentre Yildiz dovrà continuare ad accumulare minuti senza essere sottoposto a carichi eccessivi.

Tra le soluzioni a disposizione c’è anche Alajbegovic, il giovane talento che sta attirando grande attenzione durante il ritiro australiano. Spalletti potrebbe sfruttarne fantasia e imprevedibilità, mentre McKennie continua a rappresentare uno degli elementi capaci di garantire equilibrio alla squadra.

L’idea è quella di recuperare quanto di positivo mostrato nella parte conclusiva della passata stagione e inserirlo progressivamente all’interno della nuova Juventus.

Palermo ultimo banco di prova australiano

Come osserva ancora Tuttosport, una singola frazione negativa contro l’Inter non può naturalmente determinare il giudizio sull’intera preparazione. La Juventus aveva mostrato un buon ritmo durante gran parte della preseason e l’obiettivo dello staff è utilizzare gli ultimi test per correggere gli aspetti meno convincenti.

La sfida contro il Palermo diventa quindi un appuntamento utile soprattutto sotto il profilo tattico. Spalletti vuole vedere una squadra capace di costruire meglio dal basso, commettere meno errori banali e soprattutto giocare con maggiore personalità.

Il concetto di fondo rimane quello del controllo della partita. Secondo Tuttosport, il tecnico chiederà ai suoi di provare a dominare il gioco e, attraverso il possesso, anche l’avversario.

Contro il Palermo, dunque, il risultato avrà un’importanza relativa. Saranno invece fondamentali le risposte sul piano dell’organizzazione e della personalità, con il possibile ritorno al 4-2-3-1 che potrebbe rappresentare una delle principali indicazioni tattiche in vista dell’inizio della nuova stagione.