Corriere dello Sport: “Palermo universale con Segre”

Il centrocampo può diventare uno dei principali punti di forza del nuovo Palermo. Quantità, qualità e soprattutto una varietà di soluzioni che permette a Inzaghi di scegliere interpreti con caratteristiche differenti. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il mercato ha ulteriormente arricchito un reparto che poteva già contare su elementi importanti.

Gli arrivi di Estevez ed Hernani, entrambi con esperienze anche in Serie A, si aggiungono infatti alla qualità di Ranocchia e Palumbo. A questi si affianca il recupero di Claudio Gomes, che il Palermo ha deciso di rilanciare dopo una stagione nella quale aveva progressivamente perso spazio.





Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Gomes presenta inoltre un vantaggio nella costruzione della rosa: essendo arrivato al quinto anno consecutivo in Sicilia, ha acquisito lo status di “giocatore bandiera” e non incide quindi sulla composizione della lista Over.

Segre, nessuna tensione con il Palermo

La stessa condizione riguarda Jacopo Segre, ormai alla quinta stagione in rosanero. Sul futuro del centrocampista continuano a circolare indiscrezioni di mercato legate soprattutto alla situazione contrattuale, ma il quadro descritto dal Corriere dello Sport non lascia emergere, almeno per il momento, segnali di rottura.

Come spiega Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Segre andrà in scadenza il prossimo giugno, ma non rappresenta un caso isolato all’interno dell’organico. Anche Ceccaroni, Augello, Gomes e Gyasi si trovano infatti nella stessa situazione contrattuale.

La linea adottata dal Palermo sarebbe precisa: gli eventuali rinnovi verranno affrontati nel corso della stagione. La priorità assoluta è concentrarsi sulla promozione in Serie A, evitando che le questioni contrattuali possano rappresentare una distrazione.

Le conferme, dunque, dovranno essere conquistate sul campo e saranno legate anche all’esito del campionato. Una strategia che potrebbe non trovare pienamente d’accordo i procuratori e che inevitabilmente può attirare l’interesse di altre società, ma che al momento non avrebbe creato tensioni all’interno del gruppo.

Segre fondamentale per Inzaghi

Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, sia i segnali provenienti dalla società sia quelli dello stesso Segre non fanno pensare a una volontà immediata di separarsi.

Un’indicazione è arrivata anche dalla fascia di capitano affidata al centrocampista nell’ultima amichevole, ma soprattutto dal rapporto costruito negli anni dal giocatore con la squadra e con Palermo.

Segre continua a essere considerato un elemento importante nei piani di Inzaghi. In un centrocampo ricco di qualità, le sue caratteristiche garantiscono equilibrio, copertura e intensità.

L’aumento della concorrenza potrebbe comportare un minutaggio inferiore rispetto alle stagioni precedenti, ma, come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’obiettivo principale del centrocampista rimane quello di conquistare finalmente la Serie A con la maglia del Palermo.

Il mercato può naturalmente cambiare gli scenari, ma allo stato attuale Osti non starebbe lavorando alla ricerca di un sostituto di Segre. Un’eventuale operazione sarebbe inoltre complicata dalla lista Over, già completa.

Inzaghi festeggia 53 anni in Australia

Intanto prosegue la tournée australiana del Palermo. Come racconta ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la squadra ha ricevuto un nuovo bagno di folla nel quartier generale di Fremantle, confermando il grande seguito dei colori rosanero anche dall’altra parte del mondo.

La giornata è stata caratterizzata anche da un momento speciale per Inzaghi. Il tecnico ha festeggiato il 53° compleanno e la squadra gli ha organizzato una festa a sorpresa durante la permanenza in Australia.

Il Palermo continua così la propria preparazione con un centrocampo che offre a Inzaghi numerose possibilità e con Segre che, nonostante le indiscrezioni sul futuro, rimane al centro del progetto: la priorità, per il momento, è provare a raggiungere insieme la Serie A.