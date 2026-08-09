Catanzaro: Polito spinge per Dorval

Il futuro di Mehdi Dorval potrebbe essere lontano dal Bari. Rispetto alle indiscrezioni dei giorni scorsi, quando la Ligue 1 sembrava rappresentare la priorità del calciatore anche in ottica Nazionale algerina, lo scenario appare ora cambiato.

A spingere per il laterale è soprattutto il Catanzaro. Il direttore sportivo Ciro Polito, che aveva portato Dorval a Bari durante la sua esperienza nel club biancorosso, vorrebbe riabbracciare il giocatore. Il via libera del calciatore al trasferimento sarebbe già arrivato: resta da trovare l’intesa tra le due società sulla valutazione del cartellino.





Nella giornata odierna, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, ci sarebbero stati ulteriori contatti tra Bari e Catanzaro. La trattativa è entrata quindi nel vivo e appare ben avviata. Domani potrebbe essere una giornata decisiva per arrivare alla fumata bianca.