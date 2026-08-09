Palermo, Inzaghi ringrazia i tifosi per gli auguri: il messaggio del tecnico rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 9, 2026
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Nel giorno del suo compleanno, Pippo Inzaghi ha voluto rivolgere un pensiero speciale a tutti i tifosi che gli hanno fatto arrivare messaggi di auguri e affetto.

Attraverso un video pubblicato sui suoi canali social, il tecnico del Palermo ha ringraziato i sostenitori per la grande vicinanza dimostrata in occasione del suo 53° compleanno. Un gesto semplice e spontaneo per ricambiare il calore ricevuto in una giornata particolare.


Inzaghi ha così scelto di condividere con i tifosi questo momento, sottolineando ancora una volta il valore del rapporto con il popolo rosanero. Tantissimi i messaggi ricevuti, ai quali l’allenatore ha voluto rispondere personalmente attraverso il video.

Una giornata di festa, dunque, resa ancora più speciale dall’affetto dei tifosi. E proprio a loro Inzaghi ha voluto dedicare il suo grazie, con la promessa di continuare a lavorare con entusiasmo e passione per il Palermo.

 

 

 

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