Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi guarda alla Serie A: «Sappiamo di avere delle basi solide, ci sarà da sudare»”

Vincere aiuta a crescere, anche quando il risultato non rappresenta l’obiettivo principale. Il Palermo archivia con soddisfazione il successo contro il Melbourne City e continua il proprio percorso di preparazione in Australia. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Inzaghi ha analizzato positivamente la prestazione dei rosanero, sottolineando soprattutto i progressi compiuti dalla squadra durante questa fase della preparazione.

«Adesso il risultato conta poco, credo che la squadra sia impegnata e abbia fatto quello che volevamo fare. Siamo contenti di aver vinto. Continuiamo questa tournée bella per l’affetto, poi affronteremo la Juventus. Sono partite che per noi hanno un certo peso», ha spiegato Inzaghi.





Inzaghi: «Vogliamo tornare dove questa società merita di stare»

Inevitabile il passaggio sulle ambizioni del Palermo. Come riporta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Inzaghi non ha nascosto l’obiettivo che accompagnerà i rosanero durante la stagione, pur ribadendo le difficoltà che presenta il campionato di Serie B.

«So benissimo cosa sono questa società, questa città e questa tifoseria. L’anno scorso è stato importante e ci siamo avvicinati, i 72 punti sono una grande base, i nuovi acquisti ci renderanno più forti, ci sarà da lottare, nessuno ci regalerà nulla. Quando hai i favori del pronostico non è mai facile. Vogliamo tornare dove questa società merita di stare, sarà dura ma ci crediamo».

Parole che confermano le ambizioni del progetto rosanero. Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Inzaghi è consapevole del peso delle aspettative, ma ritiene che quanto costruito nella passata stagione rappresenti un punto di partenza importante per affrontare il nuovo campionato.

Inzaghi su Strefezza: «La società mi ha accontentato in toto»

Il tecnico ha parlato anche dell’arrivo di Gabriel Strefezza, uno dei principali colpi del mercato del Palermo. Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Inzaghi aveva indicato il giocatore alla società già all’inizio di giugno.

«La società ha dimostrato quanto tiene al Palermo. L’avevo chiesto i primi di giugno, sapevo che era un grande sforzo, anche economico. La società mi ha accontentato in toto. Ci sentiamo forti, ci sarà da sudare ma sappiamo di avere delle basi solide e questa è una cosa importante in un campionato lungo come la Serie B», ha dichiarato Inzaghi.

Estevez: «Dobbiamo andare piano, partita dopo partita»

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto anche Estevez. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il centrocampista ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto durante la preparazione e per le prime indicazioni arrivate dalla squadra.

«È andata molto bene. Abbiamo fatto una grandissima preparazione, siamo contenti. Adesso abbiamo fatto una grande partita, sono contento».

Estevez ha però invitato a mantenere equilibrio davanti alle aspettative che accompagnano il Palermo: «Io dico di andare piano, partita dopo partita. Il campionato è molto difficile, siamo consapevoli dell’obiettivo che abbiamo. Ma non è facile e non dobbiamo guardare lontano».

Una linea prudente che, secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, fotografa la volontà dello spogliatoio di concentrarsi sul lavoro quotidiano senza lasciarsi condizionare eccessivamente dal ruolo attribuito al Palermo alla vigilia del campionato.

Bani: «Sembra un Palermo forte»

A parlare nella mixed zone di Perth è stato anche Bani, che ha analizzato le prime settimane di lavoro e l’inserimento dei nuovi acquisti.

«Abbiamo ricevuto un calore incredibile al nostro arrivo e sta continuando in questi giorni. Ringraziamo la città di Perth e il Melbourne City per questa manifestazione molto importante», ha dichiarato il capitano.

Il difensore ha quindi spostato l’attenzione sulla squadra: «Al di là del risultato è importante per conoscere i nuovi ed amalgamare la squadra, cercare di trovare la condizione per i primi impegni ufficiali. Sembra un Palermo forte, stiamo continuando sulla strada tracciata lo scorso anno».

Come riporta ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Bani ha sottolineato anche il contributo che potranno offrire i rinforzi arrivati durante il mercato: «Sono arrivati nuovi ragazzi che ci daranno una grandissima mano e sono consapevole che ci sarà da lottare a causa di tanti avversari agguerriti, ma ci faremo trovare pronti».

Infine un pensiero per i sostenitori rosanero: «Sicuramente siamo in debito coi tifosi, che dobbiamo ringraziare per quello dato lo scorso anno e per la manifestazione dell’ultima partita col Catanzaro, che è stata eccezionale. Non ci siamo mai nascosti sulla Serie A, la piazza lo richiede com’è giusto che sia come lo chiede la proprietà».

Il quadro tracciato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia restituisce dunque un Palermo consapevole delle proprie ambizioni ma intenzionato a mantenere i piedi per terra. Inzaghi può contare sulle basi costruite nella passata stagione e su una rosa ulteriormente rinforzata, mentre Estevez e Bani indicano nel lavoro e nella continuità la strada da seguire verso l’obiettivo dichiarato.