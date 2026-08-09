Palermo: festa di compleanno in Australia per mister Inzaghi
Compleanno speciale per Pippo Inzaghi, che oggi, 9 agosto, festeggia 53 anni. Nato a Piacenza nel 1973, il tecnico del Palermo ha trascorso il suo giorno speciale a Perth, in Australia, dove la squadra rosanero gli ha organizzato una festa a sorpresa.
Un momento di festa e condivisione per l’allenatore, circondato dal gruppo in una giornata sicuramente diversa dal solito. La squadra ha voluto così celebrare il compleanno del proprio tecnico, rendendo ancora più speciale una giornata già importante.
Al tecnico rosanero vanno gli auguri della redazione di Ilovepalermocalcio.com.
Di seguito una clip pubblicata sul proprio profilo instagram:
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