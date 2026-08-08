Cesena, occhi su Cerofolini: il portiere del Bari nel mirino

Il Cesena guarda al mercato dei portieri e ha messo gli occhi su Michele Cerofolini. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l’estremo difensore, attualmente al Bari, è tra i profili valutati dal club bianconero per rinforzare la porta.

Cerofolini, classe 1999, ha ancora un contratto con il Bari fino al 2028, ma la possibilità di restare in Serie B potrebbe rappresentare un’opzione interessante per il giocatore dopo la retrocessione dei pugliesi in Serie C. Il Cesena ha dunque chiesto informazioni: da capire ora se l’interesse potrà trasformarsi in una vera e propria trattativa.



