Coppa Italia: Arezzo-Brescia, amaranto avanti 1-0 all’intervallo

L’Arezzo chiude in vantaggio il primo tempo del turno preliminare di Coppa Italia contro il Brescia. Dopo un avvio equilibrato, con gli ospiti più ordinati e Nunziante protagonista di un’uscita rischiosa al 6’, gli amaranto sbloccano la gara al 24’.

Ionita e Tavernelli recuperano palla, Cerri verticalizza per Arena che approfitta dell’errore di Rizzo e batte Liverani con un preciso mancino. L’Arezzo cresce e sfiora il raddoppio con Ionita e Gilli, mentre il Brescia impegna Nunziante con Rizzo Pinna.





All’intervallo è dunque 1-0 per gli amaranto.