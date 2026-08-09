Duello Arezzo-Ascoli per Grande: il gioiello dell’Altamura fa gola

È sfida tra neopromosse sul mercato per Michele Grande. Il centrocampista classe 2003, reduce da una stagione di alto livello con l’Altamura nel girone C di Serie C, ha attirato l’attenzione di diversi club dopo aver messo in mostra qualità e soprattutto una spiccata vena realizzativa.

Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, su Grande si sono mosse Arezzo e Ascoli, entrambe neopromosse e pronte a contendersi il giovane centrocampista.





L’Altamura, dal canto suo, è consapevole del valore del giocatore e punta a monetizzare al meglio una possibile cessione. Si profila dunque un duello di mercato tra due piazze ambiziose, con Arezzo e Ascoli intenzionate a regalarsi un rinforzo di prospettiva e già capace di incidere anche in zona gol.