Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Il futuro di Sebastiano Esposito si prepara a diventare uno dei temi centrali delle ultime settimane di mercato. Come riportato da Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il rapporto tra l’attaccante e il Cagliari sembra ormai compromesso e la società rossoblù valuta il cartellino del giocatore intorno ai 20 milioni di euro.

Una cifra importante, soprattutto considerando il clima venutosi a creare tra le parti. Secondo Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, qualora la situazione dovesse trascinarsi oltre Ferragosto, la valutazione potrebbe però scendere in una fascia compresa tra i 15 e i 18 milioni. Da ricordare inoltre che l’Inter conserva il 40% sulla futura rivendita. Sul giocatore si registra anche l’interesse dell’Hull City.





Atalanta e Como sulle tracce di Esposito

Le piste principali, al momento, sembrano portare soprattutto ad Atalanta e Como. I bergamaschi sono interessati da tempo e possono contare su ottimi rapporti con il Cagliari.

Anche il Como resta una possibilità concreta. Fabregas potrebbe infatti avere bisogno di un ulteriore attaccante, anche alla luce dell’interesse dell’Atlanta United per Alvaro Morata.

Come spiegano ancora Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’ipotesi Esposito-Como era nata anche all’interno di un possibile affare che avrebbe portato Ignace Van der Brempt in Sardegna. Il Cagliari, tuttavia, dopo gli arrivi di Daniel Maldini, Kevin Carlos e Giuseppe Aurelio, considera al momento la propria rosa maggiormente completa.

Lecce, tiene banco il caso Banda

Situazione delicata anche in casa Lecce per Lameck Banda, che sarebbe uscito dai radar del club e si troverebbe in Libia, dove avrebbe pronto un contratto da circa 1,6 milioni di euro.

Il club salentino, dopo aver avviato provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore, si è rivolto a FIGC e FIFA per affrontare formalmente la vicenda.

Como, ufficiale Chalobah

Nel frattempo il Como ha ufficializzato l’arrivo di Trevoh Chalobah, che ha firmato un contratto fino al 2031.

Fabregas ha accolto il difensore sottolineandone il valore: «Trevoh è un acquisto importante per noi e rappresenta perfettamente il livello di ambizione che vogliamo raggiungere».

Lo stesso Chalobah ha manifestato entusiasmo per la nuova esperienza: «Sono felice e onorato di essere qui. Tornare a lavorare con Fabregas per me è qualcosa di speciale».

Genoa, si raffredda Dallinga

Sul fronte Genoa, la pista Thijs Dallinga sembra aver perso forza. L’attaccante olandese ha ricevuto interessamenti dalla Germania, tra cui quello del Werder Brema, e il club ligure sta valutando alternative.

Per il centrocampo, come riportano Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, prende quota il nome dello scozzese Josh Mulligan dell’Hibernian.

Si muove anche il Sassuolo, vicino a chiudere per Rafael Obrador, terzino sinistro spagnolo del Benfica reduce dai sei mesi trascorsi al Torino. Il club neroverde valuta inoltre l’innesto di un difensore di maggiore esperienza e uno dei nomi presi in considerazione è Daniele Rugani, rientrato alla Juventus dopo il prestito alla Fiorentina. Sul centrale bianconero c’è anche il Monza.

Vlahovic, settimana decisiva

La nuova settimana potrebbe essere decisiva per Dusan Vlahovic. Secondo Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Besiktas appare in questo momento in vantaggio nella corsa al centravanti serbo.

Il club turco, allenato da Vincenzo Italiano, sta esercitando un pressing molto forte sull’ex attaccante della Juventus e il fattore tempo potrebbe giocare a suo favore.

L’Atletico Madrid resta interessato a Vlahovic, ma prima deve risolvere la situazione legata a Alexander Sorloth. Gli spagnoli hanno quindi bisogno di ulteriore tempo, mentre il Besiktas punta ad accelerare e chiudere l’operazione.