Tuttosport: “Palermo e Inzaghi sono giorni di festa. Bloccato Almena, scuola Barcellona”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026
PALERMO MANTOVA INZAGHI

Il Palermo continua la propria full immersion australiana tra campo, iniziative promozionali e l’entusiasmo che accompagna la squadra durante la permanenza a Perth. La testa, però, è già rivolta alla Juventus, avversaria nell’ultima e più prestigiosa amichevole della tournée. Come racconta Luigi Butera su Tuttosport, per Inzaghi sono giorni particolari, caratterizzati anche dai festeggiamenti per il suo 53° compleanno.

La presenza in Australia insieme a Milan, Inter e Juventus rappresenta inoltre un’importante occasione per promuovere il marchio Palermo a livello internazionale. Le tre big italiane partono inevitabilmente da una notorietà superiore, ma la società rosanero sta sfruttando la tournée per aumentare il proprio appeal e avvicinare ulteriormente la comunità locale.


Barbera, verso l’esaurimento dei 17 mila abbonamenti

Il pensiero principale rimane però rivolto al campo. Come sottolinea Luigi Butera su Tuttosport, l’inizio della stagione ufficiale è ormai vicino e il Palermo sarà chiamato immediatamente a fornire risposte importanti.

Prima arriverà il Lecce in Coppa Italia, poi la Juve Stabia per l’esordio in campionato. Entrambe le partite si disputeranno al Renzo Barbera, dove si prevede una grande presenza di pubblico. I 17 mila abbonamenti messi a disposizione dal club sono infatti ormai vicini all’esaurimento.

I tifosi hanno intanto potuto osservare a distanza i progressi della squadra contro il Melbourne City. La vittoria ha consegnato ai rosanero l’Anglo-Palermitan Trophy e soprattutto alcune indicazioni incoraggianti sul nuovo sistema tattico.

Juventus, Inzaghi lancia i titolarissimi

Come evidenzia Luigi Butera su Tuttosport, il 4-2-3-1 comincia a funzionare e i movimenti della squadra stanno diventando progressivamente più fluidi, anche se restano diversi meccanismi da perfezionare.

La Juventus rappresenterà un test di livello completamente differente. Una sfida che richiama alla memoria anche i confronti dell’era Zamparini, comprese le tre vittorie consecutive ottenute dal Palermo a Torino.

Oggi le distanze tra le due società sono profondamente differenti, ma Inzaghi vuole utilizzare l’amichevole per verificare ulteriormente i progressi della squadra.

Contro il Melbourne City il tecnico aveva lasciato inizialmente fuori diversi big. Con la Juventus lo scenario dovrebbe cambiare: spazio ai titolarissimi e possibile debutto in maglia rosanero per Strefezza.

Inzaghi festeggia 53 anni a Casa Sicilia

La vigilia della sfida è stata accompagnata anche da un momento di festa. Come racconta Luigi Butera su Tuttosport, Inzaghi ha celebrato in Australia il suo 53° compleanno.

Un anno fa lo aveva festeggiato al Barbera in occasione dell’amichevole contro il Manchester City, questa volta la festa è arrivata a Perth, all’interno di Casa Sicilia.

«Grazie per la bellissima sorpresa», ha commentato Inzaghi, che ha successivamente condiviso sui propri social anche un video dei festeggiamenti.

Prima della festa e dell’allenamento, la squadra aveva visitato Fremantle, a circa venti chilometri da Perth. Pohjanpalo e compagni hanno incontrato i sostenitori tra fotografie, autografi e gadget.

Mercato, il Bari si muove per Brunori

Anche dall’Australia Osti continua a seguire le evoluzioni del mercato. Secondo quanto riferisce Luigi Butera su Tuttosport, la priorità resta trovare una sistemazione ai giocatori che non fanno parte del progetto tecnico.

Per Diakité viene confermato l’interesse del Waregem, mentre per Brunori si sarebbe fatto avanti il Bari. Al momento, invece, non risultano richieste per Blin e Buttaro.

Restano sotto osservazione anche le posizioni di Gyasi e Le Douaron. Entrambi fanno parte del gruppo, ma un’eventuale cessione potrebbe modificare nuovamente le strategie del Palermo per il reparto offensivo.

Almena già bloccato: può arrivare se parte un attaccante

Ed è proprio qui che potrebbe entrare nuovamente in scena Iker Almena. Come riporta Luigi Butera su Tuttosport, il Palermo avrebbe già bloccato il classe 2004 spagnolo, cresciuto anche nel settore giovanile del Barcellona.

Il suo eventuale arrivo sarebbe però collegato alle uscite. Se Gyasi o Le Douaron, oppure entrambi, dovessero lasciare Palermo, la società potrebbe intervenire immediatamente per consegnare un’altra soluzione offensiva a Inzaghi.

Secondo quanto ricostruito da Luigi Butera su Tuttosport, dunque, Almena resta concretamente sullo sfondo e potrebbe diventare uno degli ultimi movimenti della sessione rosanero. Prima, però, Osti dovrà lavorare sulle cessioni, mentre Inzaghi concentra tutte le attenzioni sul campo e sull’esame più prestigioso dell’estate: quello contro la Juventus.

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